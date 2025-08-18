CCOO carga contra la empresa que gestiona la torre de control del Aeropuerto de Jerez

El sindicato Comisiones Obreras ha acusado a la firma Saerco, la empresa que gestiona la torre de control del Aeropuerto de Jerez, de incumplir las obligaciones con su plantilla. Así, advierte de las consecuencias que esta situación puede generar sobre la seguridad y funcionamiento de esta instalación aérea.

En un comunicado, la central sindical le reprocha a la compañía los incumplimientos "de manera reiterada" de las obligaciones con la plantilla. Entre estas apunta la falta de abono de los complementos económicos "reconocidos incluso en sentencia, la no cobertura de los puestos de trabajo mínimos y la degradación de las condiciones laborales "hasta niveles inaceptables".

Entre las demandas advierte de que la torre, de los 13 controladores aéreos previstos, "solo hay ocho en activo y uno de apoyo". Según el sindicato, esta carencia "obliga a limitar o, incluso, denegar vacaciones, lo que provoca que el personal trabaje exhausto, en riesgo de colapso físico y mental." Además, incide en que se ha aplicado "un recorte salarial del 30%, justificado por supuestos problemas de solvencia de la empresa". “Esta precariedad impuesta no solo afecta a los trabajadores, sino que compromete directamente la seguridad de la población que utiliza el aeropuerto de Jerez”, incide CCOO.

El secretario local de Comisiones Obreras, Patricio Pérez, manifestó su “profunda preocupación” por el futuro del aeródromo. “Los aeropuertos se están convirtiendo en centros comerciales con pistas de aterrizaje, y se prioriza a los grandes en detrimento de los más pequeños. Jerez y su comarca, con los elevados índices de desempleo que sufre, necesita un aeropuerto fuerte, con más vuelos, una pista que permita operar a aviones de mayor tamaño y una gestión responsable de su torre de control que garantice la seguridad. Jerez no puede dejar morir a su aeropuerto”, indicó.

Por este motivo, CCOO ha exigido a Aena, la gestora de infraestructuras aeroportuarias, que actúe de forma inmediata "adoptando medidas que garanticen el cumplimiento de los contratos, la mejora de las condiciones laborales y la defensa del futuro del aeropuerto de Jerez como infraestructura estratégica para toda la comarca".