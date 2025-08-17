Los vuelos con Alemania, la cara y la cruz del Aeropuerto de Jerez

Uno de los pocos registros relativamente positivos que está teniendo el Aeropuerto de Jerez en este 2025 es que, aunque a un ritmo lento, el volumen de pasajeros extranjeros crece. Bien es cierto que aún no se han recuperado las cifras que la instalación aeroportuaria tenía antes de que se decretara la pandemia del coronavirus, pero, al menos, está sirviendo para evitar un descalabro aún mayor del que está provocado la continua bajada del tráfico de la conexión con Madrid y la marcha de la compañía Ryanair, que ha tenido un notable impacto en las rutas con Barcelona, Palma de Mallorca y Reino Unido.

Según los datos que el gestor aeroportuario Aena publicó en días pasados, y con datos acumulados hasta julio, Jerez ha perdido un 9,5% de viajeros respecto al mismo periodo de 2024. En cambio, el tráfico de las conexiones comerciales regulares internacionales ha aumentado un 1,8% en los siete primeros meses del año registrando el mejor dato desde que se decretara la pandemia en 2020. No obstante, aún está lejos de los registros pre-covid pues aún queda por recuperar en torno a un 32% del volumen contabilizado en 2019.

La mejora del tráfico internacional se ha producido básicamente por la mejora del tráfico con Alemania, el principal mercado de la terminal jerezana desde hace bastantes años (no en vano representa el 84% del total de pasajeros extranjeros). Entre enero y julio, pasaron por la terminal algo más de 164.000 viajeros en conexiones comerciales regulares entre el país germano y La Parra, unos 4.000 más respecto a 2024. Asimismo, se realizaron en este periodo 978 operaciones, ocho más que en 2024 y 160 más que en 2023.

La bajada de Tui

El incremento del tráfico desde Alemania se ha producido a pesar de que la compañía que más pasajeros suele traer y más viaja a Jerez, el turoperador Tui, ha empeorado sus registros. Así, sus cinco rutas comerciales (Düsseldorf, Fráncfort, Hannover, Stuttgart y Múnich) han movido a unos 60.400 viajeros, unos 6.000 menos que el año pasado. También ha reducido su programación dado que, si entre enero y julio de 2024 hizo 394 operaciones comerciales regulares con Jerez, en este 2025 ha realizado 374. También la ha disminuido la compañía Discover, la filial vacacional del grupo Lufthansa, que ha realizado la mitad de vuelos que hizo el año anterior.

Por el contrario, han aumentado sustancialmente las operaciones de las otras dos compañías que operan vuelos desde el país germano, la aerolínea Eurowings (también perteneciente a Lufthansa) y Condor, que opera algunas de sus conexiones con la marca Marabu. La primera, que en este 2025 ha estrenado una nueva ruta desde Berlín, ha aumentado el número de operaciones con la terminal jerezana en casi un centenar de vuelos (actualmente opera otras dos conexiones más, Düsseldorf y Hamburgo) y ha movido a un 33% más de pasajeros. Mientras, Condor, que cuenta con cuatro rutas (Düsseldorf, Fráncfort, Hamburgo y Leipzig) ha realizado unas 50 operaciones más y ha contabilizado un 50% más de viajeros.

Llegada de pasajeros de un vuelo de la compañía Jet2. / Vanesa Lobo

La llegada de Jet2

Antes de que Ryanair anunciara su marcha, la Junta de Andalucía llegó a un acuerdo con el turoperador británico Jet2 para que volase desde distintos destinos ingleses con Jerez, un compromiso que conlleva, al menos, el mantenimiento de un mínimo de tres conexiones durante la temporada alta hasta 2027. El objetivo no es otro que potenciar la llegada de turistas británicos a la provincia.

Las tres conexiones (Mánchester, Leeds y Birmingham) comenzaron a operar a principios del mes de mayo y, hasta el momento, han movido a unos 11.332 viajeros. Estas rutas están llamadas a tapar una de las 'grietas' que dejó Ryanair con su marcha puesto que esta compañía operó hasta el año pasado una conexión con Londres-Stansted que en 2024 movió a unos 16.000 pasajeros en este periodo.

Mientras tanto, la ruta con Bruselas, operada también por Tui, ha sufrido también un descenso de viajeros (en torno a un 10%). Por el contrario, ha aumentado el volumen de la conexión desde Luxemburgo, explotada por Luxair, que ha aumentado en unos 600 viajeros respecto a 2024.

También en este 2025 se ha estrenado una ruta desde Varsovia, que hasta el momento ha sido utilizada por algo más de 5.100 pasajeros desde que empezó a programarse en abril.

Así será la temporada invernal

Al igual que el pasado año, conforme se vaya aproximando el fin de la temporada alta, que está fijado para la última semana de octubre, el grueso de las rutas internacionales con la terminal jerezana se irán retirando de la programación hasta 2026. Las únicas que se mantendrán serán las principales conexiones con Alemania aunque, claro está, se reducirán las frecuencias.

Por el momento, Tui se ha comprometido a mantener sus cinco rutas durante la temporada invernal. De hecho, y tal y como se preveía, es la única compañía que ha optado a la licitación abierta en junio por el Patronato Provincial de Turismo para incentivar las conexiones con el país germano durante la temporada baja. En estos días continúan realizándose los trámites correspondientes para proceder a la adjudicación de este contrato público, que tendrá una vigencia de dos años, con otros dos de prórroga.

Un avión de la compañía Enter Air que cubre la ruta Varsovia-Jerez. / Vanesa Lobo

Por su parte, Eurowings también prevé continuar con la conexión desde Düsseldorf durante buena parte del invierno, no así con la de Hamburgo y Berlín que concluirán en octubre para regresar a la programación a principios de abril del año próximo. Esta aerolínea prevé aumentar de dos a cuatro frecuencias semanales con Düsseldorf en septiembre y a cinco en la segunda quincena de octubre. Ya en noviembre pasará a tener únicamente una semanal para volver a incrementar su oferta durante las Navidades. La ruta estará operativa hasta después de la festividad de Reyes. En cambio, y al igual que en años anteriores, Condor dejará de programar sus conexiones con Jerez a finales de octubre para retomarlas a finales del primer cuatrimestre de 2026.

De manera puntual, el aeropuerto también contará con algún que otra conexión desde otros países. Así, se prevén varios vuelos desde el aeropuerto danés de Billund tanto en octubre como a principios de noviembre que están siendo vendidos por un turoperador del país nórdico. Otro islandés también comercializa paquetes turísticos con vuelos chárter entre Keflavik y Jerez.