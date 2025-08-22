CCOO denuncia falta de personal en el laboratorio de Microbiología del Hospital de Jerez

CCOO ha denunciado este viernes 22 de agosto la falta de personal en el Laboratorio de Microbiología del Hospital Universitario de Jerez, una situación que, según afirma, provoca retrasos en los diagnósticos, repeticiones de pruebas y consecuencias directas para los pacientes.

El sindicato ha asegurado en un comuincado que, pese a haber trasladado el problema a la Dirección de Enfermería, los permisos del personal no se están cubriendo, lo que repercute en la carga de trabajo y en la salud de los técnicos superiores.

Por la falta de recursos humanos, se han cerrado temporalmente secciones como las dedicadas al cultivo de micobacterias o al cribado molecular del virus del papiloma humano (VPH), acumulándose cerca de 1.000 muestras pendientes de análisis. Estos retrasos, según CCOO, pueden ser "decisivos para la salud de muchas mujeres".

La organización también ha denunciado que la sobrecarga laboral y la inestabilidad de los contratos, renovados mes a mes, obligan a formar de manera continua a nuevos trabajadores e impiden realizar mantenimientos imprescindibles en los equipos.

Esta situación, ha afirmado, aumenta los cultivos contaminados y obliga a repetir pruebas, lo que genera "una pérdida de eficiencia" y un mayor gasto en reactivos, materiales y tiempo.

"Es totalmente absurdo recortar en personal y luego aumentar el gasto repitiendo pruebas por fallos que podrían haberse evitado", según el sindicato, que ha advertido además del impacto en la salud mental de la plantilla, sometida a "ansiedad y estrés" y con riesgo de sufrir trastornos psicológicos.

CCOO ha reclamado una solución "urgente e inmediata" que pase por contrataciones estables y suficientes, y critica que la dirección del hospital hable de "absentismo" al referirse a permisos justificados.

El sindicato ha subrayado que el deterioro del sistema "no solo perjudica al personal que trabaja en condiciones indignas", sino que lo más grave es que "afecta directamente a la calidad asistencial y al bienestar de los pacientes"