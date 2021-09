El retraso en la celebración del Carnaval de Cádiz no afectará a la Feria del Caballo

Los cambios de fechas de eventos festivos en la provincia van a permitir que los hoteles de Jerez y del resto de municipios gocen de una buena primavera, si la pandemia lo permite.

Tal como se ha conocido esta semana, el Ayuntamiento de Cádiz retrasará el concurso de Carnaval, que no dará comienzo hasta finales de abril y se prolongará durante mayo y junio. No obstante, el Carnaval propiamente dicho no dará comienzo hasta el 9 de junio y finalizará el 19.

Por ello, aunque el concurso y la Feria del Caballo coincidirán, no se espera que eso sea un problema para los hoteles. De hecho, la gran final será los días 9 y 10 de junio. Mientras tanto, hay que recordar que la Feria del Callo de Jerez tiene previsto celebrar del 7 al 14 de mayo.

De desconoce, por ahora, si el Ayuntamiento de Jerez tiene previsto o no mover la celebración del Carnaval de la ciudad a fechas tardías o lo mantendrá en sus habituales días. Lo mismo ocurre en el caso de las distintas entidades locales autónomas, que deberán decidir si cambian o no la fecha de su actos de Carnaval. Hay que tener en cuenta, que las agrupaciones que participan en el Teatro Falla suelen actuar con posterioridad en el resto de la provincia.

La situación se repite también en el resto de municipios de la provincia en los que, por el momento, mantienen en el aire la celebración de sus carnavales y otros eventos festivos.