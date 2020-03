Casi un centenar de personas se concentra contra el nuevo decreto de escolarización

Estudiantes, profesores y padres de alumnos se han concentrado esta mañana de miércoles en la plaza del Arenal contra el nuevo decreto de escolarización. Casi un centenar de personas han alzado la voz en defensa de la educación pública, protesta que volverá a tener una cita esta tarde a las 18.30 en el Arenal.

Javier Álvarez, un joven del Frente de Estudiantes, denuncia que "estamos aquí en defensa de la educación pública porque es un derecho fundamental que no debe estar en manos privadas. La ley de Imbroda quiere igualar poder entrar en una escuela pública a una escuela concertada, cuando estas últimas son privadas con financiación pública y por puede que tengan mejor aulas y condiciones. Eso puede provocar la segregación por clases". "Las concertadas no deberían de existir, porque son privadas con financiación del Estado. No es ético", añade Álvarez.

La presidenta de la Flampa, Verónica Guerrero, señala que el nuevo decreto "nos afecta en muchísimas cosas. No queremos que se siga recortando líneas en la escuela pública, porque sabemos cómo va a acabar esto. Es cierto que la natalidad baja, es el momento de bajar la ratio y no de recortar líneas. Habrá colegios que acabarán convirtiéndose en colegios guetos".

"Ahora puntúa, por ejemplo, que un niño esté en una guardería de la Junta. Pues hay familias que no están en la guarde, ¿por qué tienen menos puntos? Y en cuanto a la supresión de líneas, no entendemos que se haga previo al periodo de matriculación, ¿tienen una bola de cristal?", denuncia Guerrero. Desde la Flampa valoran positivamente el seguimiento de la huelga durante la mañana (aunque no han podido a esta hora difundir algún dato) y esperan que esta tarde se sumen más familias a la concentración de las 18.30 horas.

El colectivo docente del IES Lola Flores ha emitido un comunicado informando de que "no ha perdido la oportunidad hoy de sumarse a la reivindicación de la comunidad educativa por la inversión y la mejora de la educación pública frente a las medidas de la administración educativa que, incluidas en el nuevo Decreto de Escolarización. De este modo, además de los docentes que han seguido la jornada de huelga completa (un 30% del claustro), otro importante porcentaje ha decidido realizar otras medidas alternativas para llamar la atención sobre la importancia de defender la educación de todos, aunque esta vez desde su puesto de trabajo.

Así, se han impartido clases en las zonas exteriores a los edificios de aulas, "y con vistas a la calle, como medida de visualización de la calidad de la enseñanza de los centros públicos y de la vinculación de la escuela pública con el barrio y la sociedad en general". "Parte del salario que percibirán todos estos docentes por este día de trabajo se donará para la adquisición de material escolar para el alumnado y para elementos reivindicativos que permitan continuar las movilizaciones y reclamaciones de toda la comunidad educativa por el mantenimiento y la mejora de la educación pública", añade el comunicado del IES Lola Flores.