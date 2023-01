Lola eterna

Cada año, coincidiendo con las fechas de su nacimiento y fallecimiento, Lola Flores vuelve a la actualidad. Es como un déjà vu que nunca pasa de moda y cuyo personaje, de una atracción brutal, pasa de generación en generación como si no hubiera tiempo. Al contrario que otros muchos de su época, La Faraona sigue siendo una de las artistas más conocidas del país, incluso para todas esas nuevas hornadas de españoles cuyo único interés no va más allá del vídeojuego, el Tik-Tok o del You Tube.

No es extraño, porque si hoy día todavía estuviese con nosotros, Lola sería trending topic a diario. Aún así, a lo largo del año son muchas las veces en las que se sitúa al frente de la actualidad, como lo ha hecho últimamente con el premiado spot de Cruzcampo o simplemente cuando se recuperan anécdotas como la protagonizada en el programa La Clave o aquella mítica actuación en Televisión Española cuando se le perdió el pendiente.

Todo eso lo encontramos estos últimos días en las redes sociales, que ya vislumbran este centenario con vídeos, frases y todo tipo de anécdotas relacionadas con la jerezana, que pese a dejarnos hace casi tres décadas, sigue siendo una artista viva, posiblemente por ser en muchas cosas una adelantada a su tiempo, de ahí que muchos de sus comportamientos o actuaciones se puedan situar en el contexto social actual.

Es simplemente Lola Flores, un ser que no pasó desapercibido, un ser alabado e incluso idolatrado por muchos y criticado por otros, que no la consideran un ejemplo a seguir.

Pero quizás eso sea Lola, y su grandeza radica ahí mismo. Por esta razón, Lola sigue siendo Lola y hoy justo cuando se cumplen 100 años de su nacimiento mantiene ese halo de genio que la precedía.

Actos del centenario

Será su Jerez natal quien haya preparado para este cumpleaños tan especial un acto en su honor, un acto que tendrá lugar este mediodía junto a la próxima sede del que será su Centro de Interpretación, que abrirá, según confirmó hace unos días el Ayuntamiento jerezano, en primavera.

Fernando Soto, fan incondicional de la artista, Macarena de Jerez, Melchora Ortega y la joven Lucía Aliaño actuarán en su honor, en una cita que servirá para levantar oficialmente el telón de este centenario.

Por ahora, poco se sabe de cuál será el proyecto museístico de este nuevo enclave, que estará situado en el barrio de San Mateo, es decir, lejos de la calle el Sol, donde nació Lola y en cuyo barrio siempre quiso que estuviera su museo.

La inauguración de su museo en primavera será el gran atractivo de este ‘Año de Lola’

De momento, y tras la firma del convenio de colaboración entre la familia Flores y el Consistorio jerezano, lo único que ha trascendido es que su legado, dadas las reducidas dimensiones del edificio, irá rotando, sobre todo en lo que respecta al vestuario de la artista.

Al margen de ello, el Ayuntamiento jerezano ha anunciado la puesta en marcha de tres rutas por la ciudad, con escasa base histórica, dicho sea de paso, con las que se pretende homenajear a La Faraona.

Los tres itinerarios de las denominadas ‘Rutas Lola’ son ya accesibles a través de la web del Ayuntamiento de Jerez o a través de un código QR donde se podrá escuchar tres breves resúmenes sonoros, a modo de audioguía, para tener una panorámica de cada uno de los tres itinerarios.

La Universidad de Cádiz también presentará en unos días un amplio programa de actos relacionados con el centenario de la artista y donde, además de exposiciones y un ciclo de cine en torno a Lola Flores, celebrará un congreso, cuya idea inicial es realizarlo a finales de año, congreso donde se pueda analizar con especial detalle su figura.

Dolores Flores Ruiz ‘Lola Flores’, que durante su vida jugó en ocasiones con la incertidumbre de su edad real, llegó al mundo un 21 de enero de 1923 en la calle el Sol de Jerez, un lugar, ahora en manos privadas, que hoy por hoy, 100 años después, no ha perdido su misterio, como sus propios vecinos así lo corroboran. Comienza pues el ‘Año de Lola’, que seguramente, como sucedió en vida, dará que hablar.