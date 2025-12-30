El Centro Comercial Abierto de Jerez entrega su Plan Estratégico

El Centro Comercial Abierto de Jerez ha elaborado un Plan Estratégico Comercial, documento clave que marca las líneas de actuación presentes y futuras del comercio del centro de la ciudad y que constituye uno de los criterios exigidos para el reconocimiento oficial como Centro Comercial Abierto (CCA).

En el marco de esta actuación, se ha hecho entrega oficial del Plan Estratégico a la delegada de Comercio del Ayuntamiento de Jerez, Nela García Jarillo, reforzando así la colaboración institucional entre el sector comercial y la administración local.

Este Plan Estratégico tiene como objetivo analizar la situación actual del comercio y definir una hoja de ruta clara y consensuada para la zona comercial delimitada por el Centro Comercial Abierto de Jerez, orientada a la mejora de la competitividad, la dinamización comercial, la modernización de los establecimientos y la puesta en valor del centro urbano como espacio comercial abierto, accesible y atractivo tanto para la ciudadanía como para los visitantes.

La elaboración del Plan ha sido posible gracias a la subvención concedida por el Ayuntamiento de Jerez, en el marco de su Plan estratégico de Subvenciones para la mejora de la zona comercial del centro, una iniciativa alineada con el impulso económico, cultural y urbano de la ciudad para el apoyo a la candidatura de Jerez como Capital Europea de la Cultura 2031.

Desde el Centro Comercial Abierto de Jerez se destaca la importancia de este documento como herramienta estratégica que permitirá planificar actuaciones a corto, medio y largo plazo, coordinar esfuerzos entre los distintos agentes implicados y avanzar hacia un modelo de comercio urbano más innovador, sostenible y competitivo.

La entrega de este Plan Estratégico supone un paso más en el proceso de consolidación del Centro Comercial Abierto de Jerez y en el fortalecimiento del comercio local como eje fundamental del desarrollo económico y social de la ciudad.