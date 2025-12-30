La próxima semana entra en vigor la Zona de Bajas Emisiones en parte del centro de Jerez

La próxima semana entrará en vigor la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Jerez con la que se limitará el tráfico de vehículos por algunos enclaves del centro histórico. No obstante, las restricciones al tráfico rodado no supondrán, ni mucho menos, una revolución en la movilidad de la ciudad pues se aplicará en un ámbito muy reducido, concretamente en parte de intramuros, y en calles ya peatonales o en vías cuya circulación lleva años siendo exclusiva para residentes, aunque en la práctica no se esté aplicando —es el caso de las calles Tornería o Pozuelo donde, a pesar de la señalización, no hay un control del paso desde que se desactivaron las pilonas móviles—.

Fue a finales de julio cuando el Ayuntamiento de Jerez aprobó de manera definitiva la ordenanza que regula la ZBE en la ciudad y que establece las delimitaciones. En una de sus disposiciones se señalaba que la normativa municipal entrará en vigor a los cuatro meses de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), trámite que se cumplió el 3 de septiembre, por lo que a finales de la primera semana del año entra en vigor la nueva normativa. Fuentes municipales explicaron que está previsto que la señalización de estas zonas se instale a partir de la próxima semana.

No obstante, y a pesar de la entrada en vigor, está previsto que en los primeros momentos de vigencia de la nueva regulación se desarrolle una campaña informativa para darla a conocer. De hecho, se ha apuntado que habrá un periodo de transición donde no se multará a los infractores, aunque sí se les notificará la prohibición de circular por las calles incluidas dentro de la zona de bajas emisiones.

Con este texto, Jerez trata de cumplir con una obligación legal para todas las ciudades de más de 50.000 habitantes de adoptar medidas frente a la contaminación provocada por la circulación de vehículos. Así, intramuros se dividirá en dos zonas. En la zona 1, que será la más restrictiva, únicamente podrán circular los residentes, los vehículos para el transporte vinculado al comercio (las actividades de carga y descarga) y otro tipo de autorizados (personas con movilidad reducida, vehículos de emergencia, empresas de prestación de servicios o implantadas en el interior que requieran de vehículo para el desarrollo de su actividad), además de los usuarios del aparcamiento subterráneo del centro comercial Los Cisnes, que tiene su entrada por José Luis Díez y plaza del Progreso.

Las calles incluidas en esta zona son: Tornería, Plaza del Clavo, Horno, Eguilaz, Judería, Alameda del Banco, Alvar López, San Cristóbal, Plaza del Progreso, Conde Cañete del Pinar, Algarve, Plaza de la Yerba, Consistorio, Remedios, Latorre, Pozuelo, Letrados, Plaza Asunción, parte de José Luis Díez (tramo entre Amargura y Plaza de la Asunción), Padre Luis Bellido y Plaza Plateros. Mientras, los accesos a este perímetro, que son las calles Tornería (en su confluencia con la plaza Rafael Rivero), Pozuelo y José Luis Díez, hay ya instaladas cámaras para el control del tráfico y en próximos días se debe colocar la señalización de ZBE correspondiente.

Una de las cámaras instaladas para el control de los accesos a las calles. / Manuel Aranda

La nueva ordenanza establece una segunda zona, donde solo se limitará el tráfico rodado en el momento que se detecten altos niveles de contaminación atmosférica en la ciudad basándose en las mediciones que habitualmente realiza la Junta de Andalucía en las dos estaciones que tiene en la ciudad (Chapín y Cartuja). Esta segunda zona estará delimitado por la parte de centro histórico que queda perimetrada por las calles Porvera, Sedería, Chapinería, parte de José Luis Díez que queda fuera de la zona 1, Amargura, Plaza Vargas, Pozuelo, Manuel María González, Arco del Arroyo, Puerta de Rota, Ronda del Caracol, Muro y Ancha —estas calles quedan fuera de la ZBE y no tendrán restricciones—. Eso sí, se controlará el acceso mediante cámaras en el Arco del Arroyo, Puerta de Rota, Cordobeses, Oliva, Chanchillería y Tornería. El resto del centro histórico (extramuros) queda fuera de cualquier tipo de limitación circulatoria.

En la provincia, la única ciudad que tiene su zona de bajas emisiones ya en vigor es La Línea, según los últimos datos publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica. Mientras, ciudades como Cádiz, San Fernando o Chiclana aún la están tramitando. Desde 2021, todos los municipios de más de 50.000 habitantes deben establecer zonas de bajas emisiones. Inicialmente, se fijó el año 2023 como fecha tope para su entrada en vigor, pero su aplicación se ha ido demorando.