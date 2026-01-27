El Centro de Excelencia y Oficina del Dato de Jerez inicia los ‘desayunos sectoriales’

El Centro de Excelencia y Oficina del Dato de Jerez (CEOD) ha iniciado el primero de los ‘desayunos sectoriales’ programados dentro del proyecto ‘Espacio de Datos para las Infraestructuras Urbanas Inteligentes’ (EDINT) al que pertenece el citado CEOD y en el que han participado profesionales de los medios de comunicación de la ciudad gracias a la colaboración de la Asociación de la Prensa de Jerez (APJ).

El teniente de alcaldesa de Transformación Digital, Empresa, Trabajo Autónomo y Seguridad, José Ignacio Martínez, ha asistido al encuentro y ha subrayado “la importancia de que Jerez haya sido una de las entidades españolas que ha tenido el privilegio de poder desarrollar un Centro de Excelencia y Oficina del Dato, con la finalidad de fomentar el uso estratégico de los datos para mejorar los servicios públicos, la competitividad empresarial y la innovación en las ciudades”.

El desayuno informativo se ha desarrollado bajo el título ‘Desayunos sectoriales EDINT: diálogos que transforman’, y en el mismo se ha tratado la importancia del dato, de la digitalización y de las oportunidades de mejora en el sector de la prensa. Se recuerda que el proyecto EDINT es una acción pionera que ha impulsado la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y que ha sido financiada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en colaboración con el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de Red.es.

Jerez forma parte así de un grupo seleccionado de ayuntamientos en España que, a través del proyecto EDINT, van a crear mecanismos para mejorar la eficiencia en su gestión mediante las nuevas tecnologías que “nos permitirán una vez esté desarrollado el proyecto con las aportaciones de los distintos sectores estratégicos de la ciudad, ofrecer herramientas más eficientes y eficaces tanto a la hora de ofrecer unos servicios públicos más adecuados y adaptados a las necesidades reales de los jerezanos como tener un análisis más pormenorizado y realista de la propia ciudad”, ha señalado Martínez.

En su presentación, el teniente de alcaldesa ha remarcado en que “somos bastante innovadores en el Ayuntamiento con esta iniciativa. Se está poniendo en valor la gobernanza del dato, ya que las sociedades se van a regir desde ya por ofrecer esos datos de forma clara, unificada, homogeneizada, de forma segura, interoperable y segura. Es muy positivo tener los datos de forma ordenada y que sean accesibles”.

En este sentido, José Ignacio Martínez ha incidido en que “hemos sido seleccionados y nos da la oportunidad de crear esta plataforma y este centro de datos para que podamos ofrecer a la sociedad un mejor funcionamiento a todos los niveles. Creemos mucho en la inteligencia del dato y en la inteligencia colaborativa, por ello estos desayunos comienzan con el sector de la prensa”.

Una iniciativa de este nivel “no tiene sentido si no hacemos partícipes a todos los sectores de la sociedad, estamos hablando de temas de información, movilidad, servicios públicos, temas sociales… Ahora que tanto estamos hablando de inteligencia artificial y de computación cuántica, es clave que el Ayuntamiento ofrezca una serie de información a los ciudadanos, una serie de datos que sean manejables, claros e interoperables entre todas las instituciones. Ya hemos empezado con las empresas de servicios públicos que trabajan con el Ayuntamiento, ya dimos el paso recientemente con la herramienta App Jerez Smart integrando datos y queremos ir dando pasos para tener una herramienta potente, con información útil para el ciudadano, y poniéndonos en un nivel puntero con otras ciudades de España para aportar estos datos”.

De igual manera, Martínez ha explicado que “estamos con otro proyecto aparte del EDINT, orientado a los destinos turísticos inteligentes y que se basa en la importancia del dato, es decir, tener una información turística lo suficientemente amplia y centralizada para que todo el mundo tenga acceso, y se integrará en el centro de datos. Estamos muy contentos con esta iniciativa, damos las gracias a Sandra Fano y a Amparo Bou como responsables del trabajo en el CEOD, y al equipo de Transformación Digital del Ayuntamiento. Estamos entusiasmados porque supone un crecimiento de Jerez en el ámbito de las nuevas tecnologías”.

Sandra Fano, responsable técnica del Centro de Excelencia y Oficina del dato, ha explicado que “se ha puesto en marcha el proyecto EDINT, el Ayuntamiento ha puesto a disposición de la FEMP unos centros de excelencia y oficina del dato. Tenemos el objetivo de desarrollar la plataforma y una labor de pedagogía, para explicar a los sectores estratégicos de la ciudad y a la propia ciudadanía qué son los espacios de datos y sus beneficios. Abrimos el primer desayuno con los medios de comunicación, que es muy importante y no deja de ser nuestra voz de cara al ciudadano”.

El presidente de la Asociación de la Prensa de Jerez, Javier Benítez, ha incidido en que “damos la enhorabuena al Ayuntamiento de Jerez por haber entrado en el selecto club de pocas ciudades que están poniendo en marcha esta iniciativa y al centro de datos por contar con los medios de comunicación y con los periodistas. Defendemos muchos desde las asociaciones de prensa y desde los colegios profesionales la formación continua porque va en beneficio del sector, del oficio y de la sociedad. Y éste es un proyecto muy evidente, ya que el mejor vehículo para llegar a todos los ciudadanos es que los periodistas seamos los primeros en entenderlos y por qué van a ser tan útiles para todos”.

El CEOD está ubicado en la sede de la Delegación de Transformación Digital, ubicado en la calle Larga, y está siendo gestionado por la UTE Innovasur-Auren. Se trata de un foro de análisis, generación de soluciones basadas en los datos en relación a las prioridades europeas y nacionales en materia de transformación digital y también es un espacio de inter-operabilidad. Jerez, por lo tanto, se suma a los 12 centros EDINT en España, desarrollados como centros compartidos, éticos y seguros en el tratamiento de datos: La Coruña, Alcoy, Badajoz, Fuenlabrada, Jaén, Logroño, Madrid, Málaga, Mataró, Santander y Valencia.

El EDINT busca fortalecer la colaboración entre administraciones, empresas, universidades y centros de formación y ciudadanía a través de la innovación abierta en tres áreas principales: Movilidad (transporte sostenible, gestión del tráfico y planificación del territorio), Servicios (eficiencia energética, gestión de recursos y análisis del impacto ambiental) y Competitividad (estudio del contexto económico del entorno e impulso a la actividad empresarial, atrayendo talento cualificado).