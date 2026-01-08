Formación, ‘startups’, drones y combustibles alternativos, así son las empresas que recibirán las subvenciones del ‘Hub’ Aeronáutico de Jerez

Empresas dedicadas a la formación de pilotos y de personal para la aviación, firmas especializadas en el desarrollo de aviones eléctricos e iniciativas emprendedoras dedicadas al desarrollo de drones o 'startups' centradas en la investigación de nuevos combustibles o de nuevos materiales aplicados a la aviación son las beneficiarias de las ayudas promovidas por la Junta de Andalucía mediante fondos europeos para el desarrollo del 'Hub' Aeronáutico Jerez, una iniciativa con la que se pretende reforzar el establecimiento de actividades empresariales vinculadas a la aeronáutica y a la aviación sostenible en Jerez y su entorno. A lo largo de las próximas semanas, las elegidas deben aceptar la subvención concedida y las que han quedado suplentes o rechazadas presentar las alegaciones que estimen oportunas antes de que la administración autonómica publique la resolución definitiva de estas ayudas.

Según se recoge en la resolución provisional de la Consejería de Industria, Energía y Minas, y tal y como avanzó la alcaldesa de la ciudad, María José García-Pelayo, en una comparecencia para hacer balance del año anterior, son 31 las empresas beneficiarias de estas ayudas y 34 los proyectos aceptados con una inversión total que ronda los 40 millones de euros, de los que 16,7 millones serán subvencionados. Las ayudas proceden del denominado Fondo de Transición Justa (FTJ) destinados a la creación de tejido empresarial vinculado a la transición ecológica.

Tal y como se recoge en la convocatoria, los proyectos beneficiarios se han dividido en cuatro tipologías: diversificación, modernización y reconversión de inversiones empresariales; creación o aceleración de empresas; desarrollo de investigación de aviación sostenible; desarrollo de nuevos combustibles y tecnologías limpias; e infraestructura para combustibles alternativos en la aeronáutica. Todas las beneficiarias cuentan en la actualidad con actividad y tienen actualmente su sede social o emplazamiento de producción o investigación por distintos puntos de España. Hay firmas ya asentadas en Jerez o en El Puerto, pero el grueso de las beneficiarias tienen domicilio en Barcelona, Galicia, Madrid o Valencia, entre otras provincias.

En la resolución no se especifica el proyecto concreto que se pretende desarrollar vinculado al 'Hub' Aeronáutico, pero sí tanto la sociedad beneficiaria, el presupuesto de la inversión y la ayuda concedida. Todas ellas, en caso de aceptar finalmente el incentivo económico, están obligadas a desarrollar la actividad subvencionada en Jerez o en "municipios contiguos" y a crear un mínimo de puestos de trabajo y a su mantenimiento durante, al menos, cinco años.

Diversificación, modernización y reconversión

La Junta de Andalucía ha destinado algo más de 10 millones de euros de estas ayudas a tres proyectos empresariales. Dos de ellos están vinculados a la jerezana Flight Training, la conocida como Escuela de Pilotos que tiene su sede junto al Aeropuerto, y que será beneficiaria de tres subvenciones por un importe total de 7,7 millones para unos proyectos que superan los 12,8 millones de inversión.

También ha resultado beneficiaria la firma Dovetail Electric Aviation, que tiene su sede en la localidad onubense de Lepe y que está especializada en la reconversión de aeronaves convencionales mediante sistemas de propulsión eléctricos y de hidrógeno. Se le ha concedido un incentivo de 2,2 millones para una inversión prevista de unos 17 millones. No obstante, también ha sido beneficiaria de otra ayuda de 50.000 euros para creación y aceleración de nuevas empresas.

En este apartado, 14 proyectos de 10 empresas han quedado como suplentes —serán beneficiarias si se amplía la ayuda o algunas de las adjudicatarias renuncia o no cumple con los trámites—, mientras que una quedó excluida por no cumplir con los requisitos.

Startups y nuevas empresas

Un total de 21 firmas son las beneficiarias del millón de euros reservado para el impulso de 'startups', nuevas empresas, y certificaciones aeronáuticas. Casi todas ellas se les ha asignado una subvención de 50.000 euros cada una.

Entre las beneficiarias, se encuentra la firma danesa afincada en El Puerto Gate Aviation Training, especializada en el desarrollo de profesionales para la industria de la aviación. También tienen derecho a la ayudas las 'startups' catalanas 4Bluetech Ventures (centrada en la investigación de la captura de CO2 para reducir la investigación), Grasshopper Air Mobility (drones), Moai Tech (uso de satélites para el control de emisiones de carbono), Slimop Space (innovación tecnológica en el sector aeronáutico y espacial), Systellar Space (desarrollo de software), y TracksCO2 Satelites (estudio de las emisiones en la aviación).

También han resultado beneficiarias las gallegas Neutron Insights (inspecciones de componentes de la aeronáutica), Troyan Servicios Aeronáuticos e Instituto Tecnológico de Galicia (ambas especializadas en desarrollo de drones); las valencianas LFT ¬amp UPdates (fabricación de composites) y Ziknes Technology (fabricación de polímeros); la vasca Semi Zabala (diseño y ensamblajede semiconductores), la madrileña Applied Innovative Methods (aplicación de la inteligencia artificial para ayudar a las empresas de la aviación) y la malagueña Orbital Boost Aerospace (transporte espacial).

Completan este grupo las canarias Staffnow (recursos humanos del sector de la aviación) y Water2KW (producción de hidrógeno verde); la oscense For Green Hydrogen 2 (investigación y desarrollo de combustibles alternativos), la alicantina Hydros Power (hidrógeno verde) y la almeriense Keplerkoord (geolocalización y navegación).

Mientras tanto, siete proyectos se han quedado como suplentes en esta convocatoria y tres han quedado excluidos por no haber subsanado la documentación requerida para optar a las ayudas.

Proyectos de innovación

En cuanto al desarrollo de proyectos vinculados a la denominada 'clean aviation' (desarrollo de tecnologías innovadoras para reducir el ruido y las emisiones de CO2 y otros gases de las aeronaves) solo hay una empresa beneficiaria. Es la madrileña Skyboria, que percibirá una subvención de 1,6 millones de euros para un proyecto presupuestado en dos millones de euros.

Nuevos combustibles e innovación tecnológica

Los algo más de 1,8 millones destinados para el desarrollo de nuevos combustibles e innovación tecnológica han sido adjudicados a siete empreas. Entre ellas hay dos sociedades vinculadas al grupo DSA, con sede en Jerez y especializado en el desarrollo de tecnología para la industria, con sendos proyectos a los que se le ha asignado un incentivo total de unos 600.000 euros.

También ha sido adjudicataria la portuense Appliedit (productos para la mejora de los procesos de fabricación), la gallega Beagle Technology (soluciones de hardware y software), la catalana Cooling Photonics (tecnología aplicada a la lucha contra el cambio climático) y la madrileña Fundación para la Investigación, Desarrollo y Aplicación de los Materiales Compuestos (FIDAMC). Los importes asignados son de 300.000 euros para la firma portuense y la institución madrileña y de 50.000 euros para el resto.

Combustibles alternativos

Finalmente, la firma sevillana Aytana Aeroespacio y Defensa, una spin off del Grupo Cox, recibirá dos subvenciones con un importe total de 2,8 millones de euros. Esta firma está especializada en el desarrollo de proyectos en defensa, hidrógeno y aeroespacial, entre otros sectores.