El Centro Municipal de Protección Animal celebra el aumento de adopciones de mascotas este verano

El teniente de alcaldesa de Medio Ambiente y Protección Animal del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Jaime Espinar ha destacado el importante aumento de las adopciones de mascotas registrado este verano durante su visita al Centro Municipal de Protección Animal (CMPA), que ha servido para hacer balance de la campaña contra el abandono en la temporada veraniega, presentada el pasado mes de julio bajo el lema ‘¿Tienes corazón? Ellos sí’.

Según Espinar, que ha estado acompañado en su visita por la directora de este servicio municipal, Fátima Monreal, a pesar del aumento de las adopciones, "que es muy bueno, no podemos bajar la guardia y por ello hay que seguir haciendo un llamamiento para que se adopte con responsabilidad y, que no se abandone. Como hemos dicho muchas veces, en las distintas campañas, los animales tienen corazón y no son juguetes. Una vez que se adopten hay que darles cuidados y cariño y no deshacerse de ellos en la primera ocasión. Hay que ser responsables y, en esto es en lo que vamos a seguir recalcando en nuestras futuras campañas. No tiraremos la toalla. Los datos de este verano son positivos, pero hay que seguir trabajando”.

El responsable municipal ha agradecido la labor que realiza la empresa encargada del cuidado y mantenimiento de los animales, al tiempo que ha hecho hincapié en "la importante y continua labor que llevan a cabo las protectoras de la ciudad, que han convertido el CPMA en un centro de referencia en la provincia. Una vez más se ha puesto de manifiesto que la colaboración es esencial para alcanzar nuestro objetivo de ser una ciudad Pet Friendly en todos los sentidos”.

Protección animal recuerda que el abandono constituye un delito recogido en el Artículo 337 del Código Penal, introducido por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Según este texto normativo, el infractor se enfrenta a penas que van de 1 a 6 meses de cárcel. Por otro lado, la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de Protección de los Derechos y el Bienestar Animal establece un marco jurídico para la protección de los animales de compañía y silvestres en cautividad, siendo su objetivo principal garantizar el bienestar animal, luchar contra el abandono y el maltrato y promover la tenencia responsable de mascotas en el hogar, con sanción económica por abandono que oscila entre los 10.001 y los 50.000 euros.

Espinar ha aprovechado su visita para presentar el nuevo vehículo que se ha puesto a disposición del centro para las labores de transporte de animales de compañía. Se trata de un vehículo "totalmente adaptado a las necesidades del servicio y que está preparado para atender adecuadamente a los animales de los que nos hacemos cargo”.

Finalmente, el teniente de alcaldesa ha anunciado que a final de año “volverán a ejecutarse obras de mejora en esta instalaciones para seguir dando cobertura y atención a gatos y perros. Lo que ellos se merecen”.