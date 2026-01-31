El Centro de Protección Animal de Jerez acoge 11 perros, un poni y un caballo rescatados de la inundación de la zona rural

La delegada Carmen Pina con uno de los perros acogidos por la crecida del río en la zona rural de Jerez.

La delegada de Protección Animal, Carmen Pina, ha anunciado que debido a la situación provocada por la crecida del río Guadalete en la zona rural, esta área municipal se ha movilizado en colaboración con los cuerpos de Seguridad, Cruz Roja y las protectoras de animales para facilitar el traslado de las mascotas durante el desalojo de sus propietarios.

Algunos de estos animales están siendo atendidos en el Centro Municipal de Protección Animal hasta que sus propietarios puedan hacerse cargo de ellos y en otros casos se ha ayudado a su traslado a otras viviendas. En estos momentos se encuentran en dependencias municipales 11 perros, un poni y un caballo procedentes de las zonas más afectadas por la crecida del río.

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar y la delegada Carmen Pina se han trasladado a las instalaciones del CMPA para supervisar el trabajo que se está realizando a cabo por el personal, "que está plenamente cualificado para esta asistencia. También hemos podido comprobar que las instalaciones están preparadas en caso de que tengamos que seguir recibiendo más animales”, ha señalado Pina.

La delegada ha agradecido al personal del CMPA, Guardia Civil y Cruz Roja el esfuerzo efectuado para dar tranquilidad a los propietarios en estos momentos y ha declarado que “nos hemos puesto en contacto con las protectoras y entidades para interesarnos si necesitaban algo y nos hemos puesto a su disposición”.

“Todos se encuentran perfectamente en las instalaciones del CMPA donde permanecerán hasta que puedan ser retirados por sus propietarios, todos ellos afectados por las inundaciones. A estos se les ha manifestado que se tomen el tiempo necesario, ya que sus animales están bien cuidados y atendidos”, ha subrayado.

“Quiero dar las gracias a todo el personal del CMPA, así como a todos los Cuerpos de Seguridad del Estado por su trabajo y colaboración”, ha manifestado Pina. La delegada ha manifestado que en las próximas horas se recibirán más animales procedentes de San Isidro del Guadalete y finalmente una docena de cabras que estaban pendientes de ubicación han sido trasladadas a un campo alejado de la zona inundable.

Asimismo, el personal de jardinería del Centro de Conservación de la Biodiversidad ha procedido ya a la limpieza y recogida de ramas de los árboles afectados por el fuerte viento registrado el pasado miércoles y jueves. En la actualidad hay un equipo de vigilancia que se encuentra supervisando el estado del arbolado y está pendiente por si hubiese que intervenir de nuevo.

Del arbolado del Centro se han visto afectados dos eucaliptos con caída de ramas y un pino piñonero, de la avenida central, que se ha roto.