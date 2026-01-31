Rescatan a un hombre que llevaba dos días atrapado en su camión por la crecida del río Guadalete
Los bomberos utilizaron una embarcación para poder llegar hasta el vehículo debido a que había más de 1 metro de profundidad y bastante corriente
Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez
Los bomberos rescataron en la tarde del viernes a un hombre que, según indica él mismo, llevaba dos días atrapado en el interior de un camión en una zona inundada por la crecida del río Guadalete cercana a la barriada Lomopardo.
El equipo de emergencia utilizó una embarcación para poder llegar hasta el vehículo debido a que había más de 1 metro de profundidad, bastante corriente y había que avanzar 1,5 km hasta llegar a él.
El conductor se encontraba en buen estado y, tras rescatarlo, la Policía Nacional se hizo cargo y lo trasladó para suministrarle comida y alojamiento.
