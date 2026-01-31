Rescatan a un hombre que llevaba dos días atrapado en su camión por la crecida del río Guadalete

Bomberos que actuaron en el rescate del conductor encerrado en su camión por las inundaciones.

Los bomberos rescataron en la tarde del viernes a un hombre que, según indica él mismo, llevaba dos días atrapado en el interior de un camión en una zona inundada por la crecida del río Guadalete cercana a la barriada Lomopardo.

El equipo de emergencia utilizó una embarcación para poder llegar hasta el vehículo debido a que había más de 1 metro de profundidad, bastante corriente y había que avanzar 1,5 km hasta llegar a él.

El conductor se encontraba en buen estado y, tras rescatarlo, la Policía Nacional se hizo cargo y lo trasladó para suministrarle comida y alojamiento.