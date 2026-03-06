El Centro de Protección Animal de Jerez recupera la normalidad tras las inundaciones

El Centro Municipal de Protección Animal, CMPA, vuelve a la normalidad después de las últimas semanas vividas con motivo de los efectos provocados por las distintas borrascas, que han “supuesto un día a día de trabajo muy intenso por las consecuencias de las inundaciones en la zona rural, y la llegada de una veintena de animales a las instalaciones municipales, que han estado a la altura de la circunstancias”, ha señalado la delegada de Protección Animal.

Carmen Pina, delegada de Protección Animal, quiere agradecer al equipo del CMPA así como a voluntarios, asociaciones, protectoras y todo tipo de entidades su colaboración con el Ayuntamiento en el cuidado y protección de todos los animales llegados a las instalaciones municipales, así como en el Depósito de Sementales, donde se acogieron equinos procedentes de zonas inundadas.

Esta colaboración sigue y de hecho el Centro ha recibido una importante donación procedente de la Asociación Nacional Amigos de los Animales destinada a mejorar el bienestar de los perros y gatos del Centro. “Esta donación consiste en la entrega de una lavadora, una secadora, mantas y correas que nos vienen genial. Estamos muy agradecidos ya que todo lo que se pueda hacer por mejorar la estancia de perros y gatos es bienvenido”, ha manifestado Carmen Pina. A través de las gestiones realizadas por la mencionada Asociación también Purina ha efectuado una donación de alimentos para mascotas.

La delegada ha destacado que los propietarios de los animales acogidos debido a las inundaciones están ya recogiéndolos por lo “que poco a poco estamos volviendo a la normalidad”. Además, ha adelantado que “vamos a seguir realizando actuaciones en el CMPA como es el pintado de los cheniles, que se suman a otras mejoras realizadas como las obras de demolición de arquetas y colectores existentes, el corte y demolición de la solera de hormigón, la reconstrucción de bordillos y colectores, la construcción de un nuevo sistema de saneamiento y el enfoscado y pintura con resinas resistentes. También se ha llevado a cabo el sistema de calefacción para los cheniles y la remodelación de las zonas de esparcimiento con la colocación de toldos.

Por otro lado, la delegada hace un llamamiento para aquellas personas que deseen adoptar que se pueden dirigir al CMPA y recuerda que “las adopciones deben ser responsables, los perros y gatos son seres vivos que necesitan familias que los cuiden y protejan, por tanto, a la hora de adoptar hay que estar muy seguros. El trabajo que realizamos conjuntamente con protectoras y asociacionismo hace que todo sea más fácil y hace que cada vez haya más adopciones”.