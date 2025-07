"Al final nos acabarán estrangulando, esto es inasumible"

Los responsables de los Centros de Educación Infantil siguen asfixiados ante la situación que viven en los últimos tiempos. La negativa de la Junta de Andalucía a actualizar el precio público de la plaza les ha colocado en un momento de extrema dificultad, una circunstancia que, al menos en Jerez, ya ha provocado el cierre de una guardería de cara al próximo curso escolar.

A través de la plataforma Ticei 0-3 años, los centros educativos han lanzado un nuevo SOS a la administración, que ha vuelto a rechazar su propuesta pese a que, a nivel educativo, en la última semana se han aprobado propuestas como el incremento salarial de los docentes para el curso que viene, la ampliación de la plantilla de profesorado de los centros docentes públicos o una inyección económica adicional para el sistema público universitario andaluz.

Los centros se quejan que desde el 1 de agosto hasta finales de octubre "no recibiremos ningún tipo de ingresos", más si cabe este curso en el que con la incorporación a la gratuidad de los pequeños de 2 años, ya que hasta ahora "al menos nos servía para ingresar alguna que otra cantidad, puesto que los padres pagaban la parte proporcional, pero ya este año no".

Tampoco les ayuda el hecho de que este año "el mes de julio ya no es obligatorio para las familias, por lo que si una familia no quiere traer al niño o a la niña en julio, no nos paga la plaza, mientras que antes el curso y, por contra, la subvención, era de septiembre a julio. Otro detalle más que complica nuestra existencia y que nos deja desamparados".

A esto hay que añadir la cuantía de los gastos, "como ocurre a cualquier empresa", destacando que en estos casi tres meses deben afrontar "el pago de los seguros sociales, sueldos, alquiler o hipoteca, seguros de los locales, cátering, préstamos, materiales o suministros, es decir, el agua, la luz o internet". Frente a esta situación "no podemos continuar, nos están ahogando y ya no podemos soportarlo más".

Además, como ya habían reseñado previamente desde este colectivo, la oferta de gratuidad promovida por la Junta ha dejado en los centros "un elevado número de plazas vacantes", creando así "un sistema de financiación imposible de gestionar para los centros".

Sobre este hecho, Josefina Latorre, presidenta de la plataforma Ticei 0-3 años, ha reconocido que entre los centros "hay mucha preocupación por esas vacantes, y la gratuidad, como se esperaba, no ha hecho efecto llamada. Se han matriculado los que se matriculan siempre y quizás hasta menos que otros años, no sé por qué circunstancia".

La plataforma Ticei 0-3 años, que aglutina a casi 500 centros en toda Andalucía, ha admitido que cada vez más complicado mantener los centros abiertos y advierte que "en nuestra comunidad ya hay numerosos centros que han anunciado sus cierres. Necesitamos la actualización del precio plaza para este curso, si no, seguirán cerrando negocios".

De momento, ante la negativa continua de la Consejería de actualizar el precio de la plaza, desde la plataforma Ticei 0-3 años se sigue a la espera de conocer la decisión del recurso presentado vía judicial en el que se amparan en la ley de tasas de octubre de 2021 que exige a las administraciones que los precios de los servicios públicos no pueden ser inferiores a los costes.