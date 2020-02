Cerca de 700 personas han inscrito ya su testamento vital en el hospital de Jerez

Cerca de 700 personas, en concreto, 671, han inscrito su voluntad vital anticipada, también conocido como testamento vital, en el registro que existe en el hospital de Jerez, uno de los seis de la provincia. De ellas, 107 lo hicieron durante el pasado año.

En la provincia fueron 504 ciudadanos los que el pasado año dejaron de esta forma constancia por escrito de sus decisiones sobre actuaciones sanitarias futuras, en el supuesto de que en ese momento no pudieran expresar su voluntad.

En el conjunto de la comunidad autónoma 3.886 personas se han inscrito en el último año en este Registro de Voluntades Vitales Anticipadas, que la Junta de Andalucía puso en marcha en 2004. La cifra supone un incremento del 20,7%, un aumento, aunque inferior, que también se ha producido a nivel provincial.

Desde el reconocimiento de este derecho, regulado por la Ley de Declaración de Voluntad Vital Anticipada en 2003 y materializado con la puesta en marcha del Registro de Voluntades Anticipadas en 2004 hasta el 31 de diciembre de 2019, han sido 6.162 las voluntades vitales anticipadas registradas en la provincia. Durante los primeros años el ejercicio de este derecho no tuvo excesiva demanda, pero las inscripciones han ido aumentado progresivamente.

La inscripción en el registro permite no sólo expresar la voluntad de la persona sobre la asistencia sanitaria y los tratamientos que se desea o no recibir en caso de no poder manifestarlo de forma consciente en el momento final de la vida, sino que además puede decidir el destino de sus órganos e indicar quiénes serán sus representantes.

La provincia de Cádiz cuenta con un total de seis puntos del Registro de Voluntades Vitales Anticipadas, por lo que, según destacan desde el Servicio Andaluz de Salud (SAS), todos los municipios andaluces están a menos de una hora de las sedes distribuidas por todas las provincias y el 80% a menos de 30 minutos, "cumpliendo así con el compromiso de mejorar la accesibilidad y el ejercicio de este derecho".

Además de en el hospital de Jerez, los puntos del registro provinciales están en la delegación territorial de Salud, el centro de salud de Villamartín, el hospital Puerta del Mar de Cádiz, el hospital de Puerto Real y el Punta de Europa de Algeciras. Hasta 2014 el hospital de Jerez no se convirtió también en sede del Registro de Voluntades Anticipadas y fue en 2017 cuando se produjo el mayor número de inscripciones, 159.

La cita previa para poder inscribir el testamento vital se puede solicitar en los puntos de Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía habilitados para tal efecto. También se puede solicitar la cita a través del teléfono de Salud Responde y si la persona interesada no puede desplazarse hasta el registro, podrá solicitar la cita a través de Salud Responde y se realizará en su propio domicilio.

La 'Guía para hacer la Voluntad Vital Anticipada', que se encuentra disponible en internet, ofrece toda la información que requiera la persona interesada sobre la voluntad vital anticipada y los documentos relacionados, y contribuye a resolver todas las dudas relacionadas con el registro del testamento vital a través de una serie de preguntas frecuentes.