Cerrado el acceso al Complejo Deportivo Chapín por el aviso rojo

Imagen de archivo de la pradera y parte de la hípica del Complejo Deportivo Chapín en Jerez de la Frontera

El Complejo Deportivo Chapín de Jerez de la Frontera cerrará sus accesos, tanto peatonales como al tráfico, este domingo 17 de agosto debido a las altas temperaturas que se prevén registrar hoy en la ciudad y su zona rural con 44º de máxima y que han motivado la activación de un aviso rojo.

Según informa el Ayuntamiento de Jerez en sus perfiles oficiales de sus redes sociales este cierre se llevará a cabo entre las 11:00 horas de la mañana y las 21:00 horas de la noche. El Complejo Deportivo Chapín, cuyo acceso principal está en la avenida Rafa Verdú, es un agradable entorno natural que invita a la practica de ejercicios y actividades al aire libre.

La Agencia Estatal de Meteorología activó en Jerez de la Frontera y su campiña para este domingo día 17 un aviso rojo por temperaturas máximas de 44 grados centígrados.

Este aviso permanecerá activo entre las 13:00 horas y las 21:00 horas. Además, es probable que no bajen de los 23º durante esta jornada, en la que habrán cielos despejados y vientos flojos de componente oeste en las horas centrales del día.

Además de Jerez y la campiña, también estará en aviso rojo la sierra de la Provincia de Cádiz mientras que el litoral estará bajo aviso amarillo por máximas de 37ºC.

El servicio de emergencias del 112 recomienda evitar la exposición al sol en las horas centrales del día; beber abundantes líquidos sin esperar a tener sed, sobre todo agua y zumos de fruta refrigerados; evitar comidas copiosas y no abusar de bebidas alcohólicas; reducir la actividad física y permanecer en lugares ventilados o acondicionados.

Usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros, sombrero, gafas de sol y cremas protectoras solares son otras de las recomendaciones.

En casa, es aconsejable utilizar las habitaciones más frescas, bajar persianas y cerrar ventanas por el día y abrirlas por la noche para ventilar, mantener los alimentos en el frigorífico y vigilar siempre las medidas higiénicas de conservación, además de prestar especial atención a menores de edad y personas mayores, vigilando su grado de hidratación y en caso de necesidad ponerse en contacto con el Centro de Urgencias y Emergencias 112