La Aemet activa el aviso rojo por calor este domingo en Jerez

Incendio este sábado en la zona de La Marquesa, en Jerez.

La ola de calor no da tregua a Jerez. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso rojo por altas temperaturas en la ciudad para este domingo 17 de agosto. Se espera que entre las 11 y las 21 horas se puedan registrar hasta 44 grados.

Por estos motivos, el Ayuntamiento de Jerez y Protección Civil han difundido una prealerta en la ciudad avisando de los posibles riesgos. En concreto, el aviso nivel rojo alerta de "un peligro es extraordinario. Los bienes y la población vulnerables o en zonas expuestas podrían sufrir impactos muy graves o catastróficos".

Además, se cerrarán instalaciones municipales como el cementerio a partir de las once horas.

Previsión de la Aemet para este domingo.

Por ello, la recomendación es que se "tomen medidas preventivas y actúe según las indicaciones de las autoridades. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. No viaje salvo que sea estrictamente necesario. Se pueden producir daños muy graves o catastróficos a personas y bienes, especialmente aquellos vulnerables o en zonas expuestas al fenómeno".

Igualmente, el gobierno local ha anunciado que "se refuerza el servicio y atención a personas sin hogar con la coordinación de servicios sociales, Policía Local y Protección Civil, donde el comedor de El Salvador actúa de refugio para esas personas las 24 horas ofreciendo atención, bebida fria y comida". Asimismo, está habilitado el albergue como refugio para las personas sin hogar.

También se adapta el horario laboral de los trabajadores públicos expuestos, adelantando la hora de inicio del trabajo y finalizando hasta el inicio de la alerta roja.

Cabe recordar, por último, que sigue activado el Plan de Emergencia Local en situación de pre emergencias nivel operativo 0 y el Cecop.

Desde el gobierno local también se ha recordado este sábado que "el índice de riesgo de Incendios Forestales está disparado en toda la región, incluida Jerez, con valores extremos y muy altos". Por ello, ha pedido extremar precauciones.

Se da la circunstancia, además, de que el pasado martes la ciudad ya alcanzó los 44 grados de temperatura con el aviso rojo activo también.

Una vez más hay que destacar que los avisos de la Aemet para la campiña no sólo afectan a Jerez, sino también a las poblaciones de Alcalá de los Gazules, Algar, Arcos, Benalup, Bornos, Espera, Medina Sidonia, Paterna de la Rivera, San José del Valle y Villamartín.