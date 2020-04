La cesta de la compra del Covid-19

El estado de alarma decretado el 15 de marzo provocó en Jerez, al igual que en el resto de ciudades, que los supermercados y establecimientos de alimentación en general se llenaran de ciudadanos dispuestos a comprar más de lo habitual. La incertidumbre sobre qué pasaría debido al coronavirus cambió los patrones de compra de los ciudadanos. Pero ¿cuál es la situación actual tras más de cuarenta días de confinamiento?

La Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería (CAEA) ha realizado, a fecha 24 de abril, un análisis del consumo y situación de las ventas en la comunidad autónoma. En él se dan a conocer cómo se han comportado los consumidores en las últimas semanas. Un comportamiento que, tal como explica Álvaro González Zafra, secretario general técnico de CAEA, difiere por lo general poco de una ciudad a otra.

Según la Confederación, a lo largo de este tiempo se han apreciado tres fases. Justo antes de decretarse el estado de alarma, se registraron “picos de demanda extraordinarios y un acaparamiento de productos elevado”. Fue entonces cuando creció la compra de alimentos no perecederos (pasta, conservas, sopas, legumbres, etc.) y productos de higiene (papel higiénico, jabón, geles hidroalcohólicos, guantes, etc.).

A pesar de ello, tras la declaración del estado de alarma, el consumo “se moderó considerablemente, recuperando niveles normales e incluso ligeramente inferiores a los de una semana cualquiera”. Según CAEA, esto es debido al acaparamiento inicial que hubo y también “a la tranquilidad de los consumidores en cuanto a las garantías de suministro”.

Ya a partir de la tercera semana, se ha pasado a una normalización de las compras, en las que se ha priorizado “necesidades básicas de alimentos e higiene en detrimento de los productos no estrictamente necesarios”.

El confinamiento ha dado lugar también a otros cambios. El primero en cuanto a la frecuencia de las compras. “Se va menos veces al súper y la compra es mayor”, afirma la Confederación, detallando que si antes la media era cada tres o cuatro días ahora “cada 7 u 8 días”. Además, ahora que los desplazamientos están limitados, los consumidores apuestan más por el supermercado de ‘hiperproximidad’, es decir, el más cercano a casa.

Mientras tanto, según CAEA, “los precios permanecen estables” y se están realizando compras moderadas, ante la previsible crisis económica. “El precio volverá a ser factor determinante entre los criterios de compra del consumidor ante la pérdida de poder adquisitivo del ciudadano”, reconoce. Esto no impide, sin embargo, que los ciudadanos se permitan “pequeños caprichos para hacer más llevadero el confinamiento”. Todo ello, a precios bajos con productos como cerveza y vino, snacks, aceitunas, patatas, etc.

A pesar del cierre de los establecimientos, CAEA señala que no ha habido “un trasvase como tal del consumo del canal de hostelería y restauración hacia el supermercado ni en cuanto a volumen ni en cuanto a valor”. Esto es así porque el consumo dentro y fuera del hogar no suele ser el mismo, es decir, no se come lo mismo dentro que fuera de casa. Además, el gasto en la calle “suele ser mayor” que el gasto en supermercados.

Paralelamente, desde la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería recuerdan que las empresas están teniendo que realizar “inversiones muy significativas”: protección de los trabajadores y equipos EPI, mamparas, señalización y cartelería, refuerzo de turnos, horas extras, etc. Se trata de costes añadidos “imprescindibles para garantizar el funcionamiento de las empresas destinadas al abastecimiento de alimentación y la protección de trabajadores y clientes”. Aun así, “los mismos no se han trasladado a precios”. “Algunos operadores calculan estos incrementos en aproximadamente un 20% sobre las ventas añadidas”, aseguran.

Hay que recordar que, la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería está integrada por 28 grupos empresariales mayoristas y minoristas del sector comercial de distribución de alimentación y perfumería, supermercados de proximidad y formatos cash en Andalucía.

Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación recoge en su último ‘Análisis de consumo en el hogar’ unos “incrementos generalizados de consumo en todas las categorías en relación con la misma semana del año anterior, con productos con crecimientos por encima de la media de frutas y hortalizas, legumbres y pescado fresco”.

Los datos, relativos a la semana 16 de este año, (del 13 al 19 de abril) muestran que el consumo de pan, aceite, huevos y azúcar “sigue creciendo”, pero se detecta cierto descenso en la demanda con respecto a la semana previa (ingredientes tradicionales de Semana Santa), aunque continúan presentes en las cestas de la compra, pero con menor intensidad. También desde el Ministerio se detalla que, debido al confinamiento, “se constatan incrementos significativos en los productos que habitualmente se consumen en bares y restaurantes, como cerveza, bebidas refrescantes, bebidas espirituosas e incluso café e infusiones”.