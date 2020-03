Puede hacer la compra mañana

Señoras haciendo la compra con una bolsa en la cabeza, chistes sobre verduras que nadie quiere, canciones y todo tipo de memes inundan estos días los teléfonos móviles de todo el mundo. Una forma, sin duda, de tomarse con humor la expansión del coronavirus. Sin embargo, junto a este tipo de información también se expande (y lamentablemente con mayor rapidez aún) todo tipo de bulos que no hacen nada más que acrecentar la inquietud que estos días está presente en el ambiente.

Pero, ¿qué está pasando en Jerez? ¿Hay desabastecimiento de alimentos en los supermercados? La respuesta es rotunda: no. Tan sólo hay que darse un paseo por algunos de los centros comerciales más conocidos de la ciudad para comprobar que no hay problemas. Eso no quiere decir que no haya estanterías con menos género o, incluso, vacías en determinados momentos, pero nada alarmante. Es lo que está ocurriendo –y así se está difundiendo por redes sociales– especialmente por las tardes y en los centros más pequeños de determinadas cadenas. Por ello, que nadie se extrañe si va a comprar verduras o pollo y ve que no hay en algunos establecimientos a determinadas horas. Si vuelve al día siguiente, allí estará ‘esperándole’ su pollo fileteado o las verduras que necesite.

También ocurre con las legumbres, las conservas y las pastas. Se nota que son alimentos no perecederos y hay quienes “por si acaso” en lugar de coger uno o dos envases como harían cualquier otro día, pues optan por comprar alguno más. Similar a lo que está pasando con el papel higiénico (aunque el temido virus no provoca diarrea) y también con las carnes y verduras. En definitiva, que más que desabastecimiento –que es evidente que no lo hay–, da la sensación de que hay es un problema de ‘acaparamiento’. Muchos “por si acaso” que están provocando que el género se acabe diariamente antes de lo previsto, pero al día siguiente vuelve a estar todo en su sitio.

Nada raro, en principio. Cualquiera que haya ido a hacer la compra un sábado de primero de mes habrá visto también estanterías vacías. Pero en estos días en los que el mundo entero está pendiente del coronavirus cualquier cambio en lo habitual provoca miedo. Es decir, que si hoy no ha ido a hacer la compra, no se preocupe, puede hacerla mañana (o pasado o el fin de semana...).

Los únicos productos que está siendo más complicado encontrar son los geles desinfectantes y el alcohol, ya que tampoco son productos de los que habitualmente haya muchas existencias a la venta. Aun así, sigue habiendo y se van reponiendo en aquellos supermercados en los que se acaban. Cabe recordar en este asunto que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda lo siguiente: “Lávese las manos a fondo y con frecuencia usando un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. ¿Por qué? Lavarse las manos con agua y jabón o usando un desinfectante a base de alcohol mata los virus que pueda haber en sus manos”. Es decir, no hace falta agotar las reservas de alcohol ni hacer recetas de geles si en casa hay jabón. Lo dice la OMS.

Esta es, al menos, la situación actual en algunas grandes superficies de la ciudad tales como Alcampo, Hipercor, Carrefour y Mercadona. Además, así lo corrobora la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería (CAEA), que agrupa a marcas como Mercadona, Covirán y Supersol, entre otras muchas. Su secretario general técnico, Álvaro González, es tajante y afirma, en declaraciones a Diario de Jerez, que “con independencia de que el coronavirus pueda extenderse y las medidas que se adopten, desde el punto de vista de la distribución comercial alimentaria no hay riesgo alguno de desabastecimiento”.

"Es verdad que desde el martes por la tarde hemos detectado un pico de demanda, especialmente en productos de higiene personal y productos no perecederos, pero se están reponiendo en tiempo real o 24 horas. Las reposiciones habituales en los supermercados son diarias y se está haciendo con total normalidad”, añade. Además, aclara que aquellos que están haciendo ahora un acopio mayor de compras, “realmente lo que hacen es retrasar la siguiente compra porque no van a aumentar el consumo”. Por todo ello, insiste en que “los canales de distribución y el suministro están asegurados. No hay riesgo alguno de desabastecimiento” y, como ejemplo, recuerda que así está siendo en Italia.