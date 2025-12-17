CGT anuncia movilizaciones por el incumplimiento del convenio colectivo del Ayuntamiento de Jerez

Una bandera de CGT durante una protesta de los sindicatos con representación en el Ayuntamiento.

La sección sindical de CGT del Ayuntamiento de Jerez informa que, "tras varios meses solicitando el cumplimiento de lo acordado en el Convenio Colectivo firmado en febrero de 2024, hasta el día de la fecha no se ha recibido respuesta positiva por parte del gobierno municipal".

"Ante esta situación de bloqueo y el incumplimiento sistemático del convenio municipal", la sección sindical de CGT ha acordado "iniciar una serie de acciones de protesta, con el objetivo de exigir a la alcaldesa que cumpla con lo acordado con sus trabajadores".

Como punto de partida a los actos de acción sindical acordados, el próximo viernes 19 de diciembre a las 10:00 horas, se celebrará "un acto de protesta y repulsa en la puerta del Ayuntamiento para manifestar a este gobierno que los acuerdos con los trabajadores y representantes de los mismo se cumplen".

Desde CGT ·advertimos que esta concentración será solo el inicio de un calendario de movilizaciones, del cual se irá informando progresivamente, y que dará continuidad a la protesta anunciada para el pleno del mes de diciembre, hasta la consecución de los objetivos marcados".

CGT reafirma su compromiso "con la defensa de los derechos laborales y el respeto a los acuerdos firmados".