El chef Ángel León abre el curso de la Salle Buen Pastor de Jerez

El chef jerezano Ángel León será el encargado de dictar la primera lección protocolaria del curso a la comunidad educativa lasaliana en La Salle Buen Pastor, colegio en el que estudió varios años, el 14 de octubre a las 19 horas. El título de su ponencia es 'El sabor de la perseverancia: encontrar la vocación más allá del miedo al fracaso', y durante su exposición "compartirá su viaje personal, desde los desafíos iniciales hasta la plena realización de su vocación, demostrando que el fracaso es un ingrediente esencial en la receta del éxito".

Ángel León y Aponiente siguen trabajando en ese empeño de la conexión vital entre la gastronomía y la naturaleza. Así que, en este curso, en el que los lasalianos desarrollan el lema 'De compromiso en compromiso', "tenemos en nuestro salón magno a alguien que es emblema de la experiencia, lucha, esfuerzo y excelencia, y que seguro invitará a los estudiantes a mirar más allá del error, a trabajar con constancia por sus sueños y a descubrir la inmensa felicidad que reside en vivir una vocación cultivada con esfuerzo y pasión".