El Comedor El Salvador de Jerez pide ayuda: "Nos hacen falta alimentos"

El Comedor El Salvador de Jerez hace un llamamiento a la solidaridad al encontrarse en una situación "complicada". El aumento de usuarios y la reducción de las donaciones (tanto económicas como de alimentos) ha dejado la nevera "tiritando" y las estanterías con baldas vacías.

"No vamos a decir que tenemos que cerrar el comedor, pero ha llegado un momento en el que son tantos usuarios y se han limitado tantos los donativos, que tenemos que decir que sí, nos hacen falta alimentos para mantener las despensas medio llenas para una comida diaria", declara sor Dolores María.

En las últimas 48 horas la llamada de El Salvador ha llegado ya a hermandades, asociaciones y particulares, y desde este martes las puertas del comedor reciben la ayuda que tanto necesita. "Nosotros no paramos. Aquí hacemos todo lo que tengamos que hacer para que el usuario que venga tenga un plato en la mesa", remarca sor Dolores María. En estos momentos, la entidad da de comer a diario a 120 personas en el comedor y prepara bolsas de comida mensualmente para otras 20 familias. "El mes pasado no pudimos dar nada a esas 20 familias, porque no había. Nos hemos visto muy limitados, y en la medida de lo posible a lo mejor algunas han comido aquí. Pero hay que recordar que al comedor no pueden entrar los menores, así que la familia al completo se quedaba fuera. Este mes incluso nosotras, las Hijas de la Caridad, hemos dado respuesta a nivel personal para cubrir esa carencia. Así estamos", añade.

Interior de la nevera vacía en el Comedor El Salvador. / Manuel Aranda

"La única forma en la que yo estaba segura de que se podía recuperar esto era haciendo un llamamiento a la solidaridad, porque la ciudad de Jerez es generosa y solidaria al 100%. Y así lo estamos viendo una vez más. Yo siempre digo lo mismo, el Comedor El Salvador es un recurso que tiene la ciudad, no es de las Hijas de la Caridad, y mantenerlo para dar respuesta a estas personas conlleva la implicación de todos. Si no estuviéramos, ¿qué pasaría con estas 120 personas que vienen a diario?", se pregunta sor Dolores María.

Y es que la demanda de un plato de comida caliente ha aumentado considerablemente en El Salvador. En los últimos meses ha crecido la petición de ayuda en más de un 25%. "Cuando yo llegué, hace unos tres años, estábamos dando de comer a unas 65-85 personas, y ahora estamos en 120 usuarios. Este año se ha incrementado muchísimo", traslada sor Dolores María.

El perfil del usuario actualmente es un 50% nacional y el otro 50% extranjero, y apuntan que ha sido llamativo el aumento de personas de Latinoamérica. "Tenemos muchos migrantes que llegan, no tienen papeles, no tienen nada. También tenemos muchos usuarios que hace unos años tenían ingresos y desgraciadamente han perdido sus trabajos, y ahora no tienen para comprar alimentos. Es muy duro pedir y muchas familias a las que damos las bolsas con la comida en táper son estas personas", subrayan.

En los últimos días han entrado sacos con patatas, legumbres, huevos... En las primeras horas de este miércoles una señora llama a las puertas del colegio con leche y una bolsa de supermercado, una furgoneta para por el garaje y el conductor le dice a sor Dolores: "Traigo dos compras que han hecho dos mujeres desde Carrefour". Ángel llega con su coche y un maletero lleno de macarrones, "ahora vuelvo y traigo patatas. Estos días la situación es más complicada y hay que ser solidario. Hay que tomar conciencia y ayudar a los demás".