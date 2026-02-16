La chirigota del Yuyu, la comparsa del Jona y la chirigota 'Los Antiguos', este viernes 20 en Jerez

Yuyu recibe el aplauso del público al final de la actuación de su chirigota.

El Ayuntamiento de Jerez, a través de la Delegación de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Capitalidad Europea de la Cultura, invita tanto a la ciudadanía jerezana como a visitantes a disfrutar de la Gran Gala de Carnaval 2026 ‘Selu Dormido’, que tendrá lugar este viernes 20 en la Alameda del Banco con acceso libre.

Las actuaciones comenzarán a partir de las 18:00 horas, contemplando el programa una destacada selección de agrupaciones locales y participantes del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz (COAC).

Programación de Actuaciones

18:00 h.: Chirigota ' Los que se lo llevan calentito ' (Jerez, participante en el COAC).

' (Jerez, participante en el COAC). 18:30 h.: Chirigota ' Indios Cofrades ' (Peña Mencantajeré).

' (Peña Mencantajeré). 19:00 h.: Chirigota del Yuyu ' Los que van a coger papa ' (COAC).

' (COAC). 20:00 h.: Chirigota Femenina ' ¡Qué coño quieres ahora! ' (Peña Mencantajeré).

' (Peña Mencantajeré). 20:30 h.: Chirigota Juvenil ' Los héroes del silencio ' (Peña Mencantajeré).

' (Peña Mencantajeré). 21:00 h.: Comparsa del Jona ' El Manicomio ' (COAC).

' (COAC). 22:00 h.: Chirigota ' Todos por la patria ' (Peña Mencantajere).

' (Peña Mencantajere). 22:30 h.: Comparsa ' Anticuario desde la Frontera ' (Antología).

' (Antología). 23:00 h.: Chirigota de Carlos Pérez 'Los Antiguos' (COAC).

Esta iniciativa se enmarca dentro de la estrategia de promoción cultural de la ciudad, reforzando la candidatura de Jerez 2031, Capital Europea de la Cultura y celebrando su título como Capital Española de la Gastronomía 2026.