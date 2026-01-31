Choca contra el puente junto al Hospital de Jerez y el coche sale ardiendo

Durante la madrugada del sábado los bomberos recibieron el aviso por un accidente de tráfico en la Avenida Reina Sofía. Un coche chocó contra un pilar del puente peatonal del Hospital de Jerez y comenzó a arder. En ese momento no había nadie en el interior del vehículo. Los bomberos procedieron a la extinción y a realizar posteriores labores de limpieza de la calzada. En la operación colaboró también agentes de la Policía Local, y hasta siete efectivos de Bomberos se desplazaron hasta el lugar.