El Ciclo de Teatro 'IV Pared' se celebrará en la Sala Compañía de Jerez

El delegado de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Capitalidad Europea de la Cultura, Francisco Zurita, ha presentado este martes el sexto Ciclo de Teatro 'IV Pared', que se celebrará en la Sala Compañía con entrada libre hasta completar aforo. En el acto han participado los actores Esther del Valle Heredia y Francisco Javier Ceballos Coco, en representación de la Asociación Cultural Grupo Teatro Jerez, entidad organizadora del ciclo en colaboración con la Delegación de Cultura.

Durante la presentación, el delegado ha agradecido al Grupo Teatro Jerez “su compromiso, constancia y dedicación”, destacando especialmente el trabajo de sus actores y de su director, Carlos Cabral. Francisco Zurita ha subrayado que este ciclo encaja plenamente en la visión cultural que impulsa el Ayuntamiento en el marco de la candidatura de Jerez al título de Capital Europea de la Cultura en 2031. En este sentido, ha recordado el reciente encuentro con los participantes en las ágoras del proceso participativo, cuyas aportaciones “constituyen un bien valiosísimo para la ciudad, independientemente del resultado del proceso”.

El delegado de Cultura ha reafirmado la apuesta por iniciativas que fomenten la diversidad cultural y la creación de nuevos públicos. “Desde la Delegación de Cultura seguiremos apostando con convicción por una cultura que llegue a toda la ciudadanía, abierta a nuevos formatos, que nos permita innovar, sorprender y generar nuevos públicos”, ha afirmado. Asimismo, ha puesto en valor la Sala Compañía, recientemente mejorada, como un espacio que “merece ser disfrutado con propuestas de la calidad que nos trae el Grupo Teatro Jerez”.

Del 20 de marzo al 5 de abril

La presente edición de 'IV Pared' dará comienzo el próximo 20 de marzo y se desarrollará hasta el 5 de abril, con un total de cinco representaciones a cargo de compañías procedentes de distintos puntos del país como Valencia, Málaga, Cádiz y Teruel. Todas las funciones serán de entrada libre hasta completar aforo.

Por su parte, los representantes del Grupo Teatro Jerez han subrayado la importancia de consolidar el ciclo como un espacio esencial de encuentro tras el paréntesis provocado por la pandemia. Esther del Valle Heredia ha señalado que el principal objetivo es democratizar el acceso a la cultura a través de la gratuidad de las funciones, invitando además a la ciudadanía a participar en los talleres formativos que desarrolla la asociación.

Francisco Javier Ceballos Coco ha puesto el foco en la calidad y el dinamismo de la programación, diseñada para atraer a públicos diversos, con especial atención a las generaciones más jóvenes. Según ha avanzado, las obras seleccionadas, abarcan desde la comedia al drama.

Programación

Todas las representaciones comenzarán a las 20.30 horas.