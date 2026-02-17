La Coral Polifónica Capuchinos de Jerez ofrecerá conciertos solidarios por Grazalema y la zona rural de Jerez

La Coral Polifónica Capuchinos de Jerez, ante los desastres atmosféricos sucedidos en España —siendo Andalucía una de las regiones más afectadas—, siguiendo su línea solidaria con los más vulnerables, está organizando conciertos solidarios en apoyo a los vecinos de Grazalema y la zona rural de Jerez.

El primer concierto se hará en beneficio del pueblo de Grazalema, el día 11 de abril, en el Auditorio de la Fundación Cajasol de Jerez. En él participarán diversas corales andaluzas y otras agrupaciones que han querido solidarizarse con la causa.

Igualmente, la Coral jerezana ya cuenta en su agenda con otros conciertos, entre ellos el que se ofrecerá a beneficio de la zona rural de Jerez afectada por el tren de temporales.

Llegado el momento, se informará ampliamente sobre cada uno de los conciertos organizados y los grupos participantes, con el fin de que todos los interesados puedan contribuir a la causa.

Por último, cabe señalar que a su debido tiempo y por este mismo medio, se anunciará dónde adquirir las entradas, así como la fila cero.