Cierra el Monasterio de La Cartuja por la alerta meteorológica en Jerez

El Monasterio de la Cartuja de Santa María de la Defensión permanecerá cerrado tanto hoy día 27 como mañana miércoles 28 de enero como consecuencia del estado de alerta meteorológica establecido por las autoridades competentes, según ha anunciado el Obispado de Asidonia-Jerez en un comunicado.

"Esta medida se adopta atendiendo a las recomendaciones de los organismos oficiales y con el fin de garantizar la seguridad de las personas. Desde la Diócesis se agradece la comprensión de los visitantes ante esta circunstancia excepcional", señala el comunicado.

Hay que recordar que la Agencia Estatal de Meteorología mantiene activos avisos amarillos por viento y lluvia este martes en la ciudad y mañana, por fuertes vientos también. Por ello, el Ayuntamiento de Jerez ha anunciado el cierre de parques e instalaciones municipales al aire libre, cementerio y Zoobotánico.