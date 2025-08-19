El cierre amenaza a la histórica librería de Jerez Planeta ZOCaR

La histórica librería de segunda mano Planeta ZOCar está a punto de echar el cierre de sus puertas si no lo remedia un futuro comprador que compre el local ubicado desde hace diez años en la céntrica plaza Vargas de Jerez de la Frontera.

La emblemática librería Planeta ZOCAr atraviesa una de las situaciones más difíciles de su historia pues el establecimiento se verá obligado a desalojar el negocio ras años de actividad cultural y literaria en el corazón de Jerez.

Según explica la Asociación de Comerciantes del Centro de Jerez, Acoje, en un nota de prensa, "el local donde actualmente se ubica la librería, fue alquilado en su momento a la empresa FYSSER (Escuela de hostelería de Jerez). A los cuatro años, Hacienda les embargó todas sus propiedades a dicha empresa y entre ellas la librería, estando ellos dentro como inquilinos. Desde ese momento le han estado realizando los pagos del alquiler a Hacienda. Más tarde el local pasó a ser propiedad de La Caixa y está a su vez se lo vendió a Coral Homes, una empresa inmobiliaria, los cuales desde hace seis años, no hacen otra cosa que intentar echarlos de allí".

En septiembre finaliza el contrato de alquiler

Acoje explica que "durante esos seis años, la empresa Coral Homes, incluso los ha denunciado en tres ocasiones, y llevados a juicio. Y aunque el fallo del juez siempre ha sido a favor de los inquilinos, estos han sido incapaces de llegar a ningún tipo de acuerdo con dicha inmobiliaria, y a finales del próximo mes de septiembre, finaliza el contrato de alquiler. Les urge encontrar a alguien que compre la librería y los siga manteniendo como inquilinos!.

Por su parte, desde Planeta ZOCAr hacen un llamamiento "a inversores, instituciones y particulares que quieran aprovechar esta oportunidad, que aparte de ser una magnífica inversión, apuesta por mantener viva una parte fundamental de la historia cultural y singular de Jerez. Necesitan que les ayuden a conservar este templo de la cultura, una librería de segunda mano única en España y una de las únicas del mundo".

“Queremos seguir siendo un punto de encuentro para los lectores, un espacio que conserve la esencia del libro de segunda mano y, al mismo tiempo, un lugar único en España por las historias que han marcado sus muros. Pero necesitamos apoyo para que esto no se pierda”, explica la dirección de la librería.

Planeta ZOCar y Cuarto Milenio

Planeta ZOCAr fue conocida en su momento por los fenómenos paranormales registrados en su interior, que han sido objeto de investigación en programas televisivos como Cuarto Milenio, "atrayendo a curiosos y visitantes de distintos puntos del país".

Por último, desde Acoje alertan que "el posible cierre definitivo de Planeta ZOCAr no solo significaría la desaparición de una librería de referencia, sino también la pérdida de un atractivo turístico y cultural que durante años ha situado a Jerez en el mapa de lo insólito y lo literario, justamente a pocos años de decidirse su capitalidad cultural".