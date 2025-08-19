El Ayuntamiento de Jerez aumenta la deuda con sus proveedores

El Ayuntamiento de Jerez ha incrementado la deuda con sus proveedores en los últimos meses. Así se refleja en los últimos datos publicados tanto por el Ministerio de Hacienda como por el Consistorio, correspondientes al pasado mes de mayo, que sitúan los impagos en unos 17,5 millones de euros, casi siete millones de euros más que hace un año. De este importe, unos cuatro millones de euros aproximadamente corresponden a las empresas y fundaciones municipales.

Bien es cierto que el Ayuntamiento ha podido rebajar sustancialmente esta magnitud en los últimos años debido a los sucesivos planes de pago a proveedores que ha ido acogiéndose —llegó a tener una deuda comercial de más de 80 millones—. Estas inyecciones de capital permitieron que en octubre del año pasado el adeudo se situara en su mínimo histórico, con un 'debe' de algo menos de cinco millones de euros y un periodo medio de pago de poco más de 26 días.

Los últimos datos hechos públicos sitúan el periodo medio de pago a proveedores en los 63 días. Eso sí, a pesar de la importante mejora en los últimos años, el Consistorio jerezano sigue estando entre los que más tarda en pagar. Así es el undécimo de todo el país con mayor periodo medio de pago (sus siglas son PMP) solo superado por ciudades como Jaén, Badalona, El Puerto, Santiago o Telde, entre otras. En cuanto a importe, es actualmente la novena con grandes capitales como Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla con más pasivo comercial que Jerez.

Tras empezar el año reduciendo los impagos —el mínimo se alcanzó en marzo con poco más de siete millones de abonos pendientes—, el importe ha ido subiendo en los siguientes meses alcanzándose los 13,5 millones solo en el Ayuntamiento, la cifra más alta desde marzo de 2023. El Ayuntamiento confía en poder mejorar estos registros con la entrada en vigor del nuevo presupuesto municipal, que fue aprobado de manera inicial por parte del pleno a finales del pasado mes de julio.

Por otro lado, el mayor adeudo del grupo de empresas municipal en el pasado mes de mayo lo contabilizó Cirjesa, la empresa pública que gestiona el Circuito de Velocidad. Así, el débito con sus proveedores se situó en algo más de 2,1 millones de euros, el registro más elevado desde septiembre del año pasado, donde alcanzó los 2,4 millones de euros. El tiempo que tarda en pagar la mercantil participada por el Ayuntamiento y l aJunta de Andalucía está en los 56 días.

Le sigue en importe Comujesa, la empresa municipal multiservicios (explota prestaciones tales como el transporte público, la ayuda a domicilio o el mantenimiento del alumbrado público, entre otros), que tiene un 'debe' con sus proveedores de unos 1,2 millones de euros aproximadamente. Este importe no ha parado de crecer desde el pasado mes de octubre.

Por el contrario, Fundarte, la fundación que gestiona el Teatro Villamarta y el Museo Lola Flores, ha podido reducir su adeudo en esta primera parte del año situándolo en unos 507.000 euros aproximadamente. En mayo del año pasado, los impagos superaban los 1,2 millones de euros.