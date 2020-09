Primeros cierres de bares en el centro por la crisis del coronavirus

La más que previsible ola de cierres de bares en el centro de Jerez ya ha comenzado. El conocido bar restaurante ‘Don Tapa’, ubicado en la esquina de Lancería con Arenal, ya ha cerrado sus puertas tras estar abierto al público durante los últimos quince años.

Su propietario es Francisco Díaz, representante y portavoz de la patronal Horeca en la ciudad. El cierre se debe a los gastos acumulados en los últimos meses, que han hecho imposible la viabilidad del negocio en el corto y medio plazo. Según explica Díaz “la actual situación es insostenible ya que este verano no ha habido turistas y nos hemos tenido que conformar con los pocos clientes locales y provinciales que han pasado por el centro de la ciudad. A todo ello se une que debemos cerrar a la una de la madrugada. No en vano la policía ya está avisando a las 12,30 de la noche de la obligación de cerrar las puertas apenas media hora más tarde”.

Pero no es sólo éste el problema. Al mismo se une “el hecho de que los propietarios de los inmuebles siguen exigiendo unos alquileres como si Larga y Lancería fueran la milla de oro del centro cuando ya no es así. No se bajan del burro y asumir esos costes es verdaderamente imposible en las actuales circunstancias”.

Escasa afluencia, horarios limitados y pérdidas acumuladas amenazan al sector

El panorama no es ni mucho menos halagüeño de cara al siempre complicado otoño-invierno de los hosteleros. “En hostelería siempre aprovechas las grandes celebraciones como la Semana Santa o los meses buenos como el verano para guardar de cara al invierno, un momento malo que tan sólo levanta cuando llega la animación al centro con la celebración de las zambombas y las compras navideñas”. Lógicamente, “esas fuentes de ingresos no han existido este año y, por tanto, la economía de los hosteleros ha quedado muy marcada por la crisis del coronavirus. Aguantar ahora mismo es imposible”.

Otros negocios han cerrado en la plaza del Arenal, como es el caso de ‘La Soberbia’, que apenas ha durado unos meses abierta y que ha echado el cerrojo. Según el presidente de Horeca, Antonio de María, será justamente este invierno cuando se vea al verdadero alcance que ha tenido la crisis del Covid-19 para la hostelería. “Quien pueda manifestó- intentará sacar todo lo que pueda al verano para aguantar el invierno. Si el verano es malo no habrá invierno porque se verán abocados al cierre”, concluyó.