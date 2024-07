El cierre de Centros Único afecta a cientos de clientes en Jerez

La asociación Facua-Consumidores en Acción ha advertido sobre el cierre de varios centros de depilación láser y medicina estética Único en diferentes ciudades españolas, una de ellas es Jerez, a la vez que ha informado a las personas afectadas que tienen derecho al reembolso del importe de los bonos y tratamientos que hayan pagado y no vayan a recibir.

De la noche a la mañana muchos de los clientes se encuentran con las puertas cerradas y los tratamientos, en algunos casos ya comenzados y pagados, o financiados. Uno de los cierres se ha producido en Jerez, en el centro que la firma tiene en Área Sur, lo que ha provocado la alarma entre los usuarios de esta empresa.

Una clienta afectada del centro jerezano denuncia que se ha quedado "tirada con un bono de 25 sesiones sin usar y y sesiones sueltas de otro pendiente también. Yo lo pagué de una vez, 300 euros, que me parece que ya he perdido. El sábado pasé por delante de Único y vi que ponía cerrado temporalmente, lo que me extrañó bastante y me temí lo peor. Estoy llamando a los teléfonos de atención al cliente que tiene la empresa pero no contesta nadie".

La cadena de depilación y medicina estética, controlada en su mayoría por los empresarios Azucena Rubio y Jorge Cabrero y participada por la gestora Oquendo Capital, ya anunció días atrás que entraba en concurso de acreedores y buscaba un comprador.

Cómo actuar si eres afectado

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recuerda a los afectados cómo actuar ante el cierre de estos negocios.

1. Recopilar y guardar toda la documentación que dispongan que demuestre la vinculación con la clínica o el prestador de servicio: desde publicidad y folletos a contratos, facturas, presupuestos.

2. Ponerse en contacto con la clínica, presentando una reclamación por escrito, dejando constancia fehaciente de que no se ha cumplido el contrato y reclamando la finalización del tratamiento, exigiendo al mismo tiempo que les den toda la documentación, así como la copia del historial médico. Si la clínica está cerrada, hay que dirigirse al domicilio social de la empresa que conste en su página web y en el Registro Mercantil.

3. Reclamar ante los Servicios de Consumo los posibles perjuicios que el cierre haya podido ocasionarles: no finalizar el tratamiento, pérdida del dinero adelantado, etc.

4. En caso de haber sufrido una mala praxis deben presentar una reclamación ante las Autoridades Sanitarias de la comunidad autónoma.

5. Si se hubiera solicitado un crédito vinculado al contrato de servicio firmado con la clínica o el centro, dirigirse por escrito y de forma fehaciente al departamento o servicio de atención al cliente de la entidad financiera donde tuvieran el crédito, para solicitar su anulación por no haberse prestado el servicio. Al no cumplirse lo pactado, ese crédito deja de ser exigible. Si pasados dos meses la entidad no responde al consumidor o su respuesta no es satisfactoria, puede presentar una reclamación ante el Banco de España.