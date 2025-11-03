Cinco detenidos en Jerez por delitos contra la Seguridad Vial

La Policía Local de Jerez de la Frontera ha realizado en los últimos días cinco detenciones por la comisión de delitos contra la Seguridad Vial.

El primero de ellos por exceder la tasa de alcohol permitida en un control establecido en los accesos al centro de la ciudad, en otro caso el conductor de un ciclomotor, en una avenida de la zona centro, también fue denunciado por conducir careciendo de permiso para ello y también hubo otro caso de alcoholemia detectado en una avenida próxima al parque González Hontoria cuyo conductor confirmó en el test al que fue sometido por los agentes que superaba ampliamente la tasa permitida.

Mención especial merece el caso de un detenido en el entorno del Paseo de las Delicias que rebasó un semáforo en rojo ante la presencia policial.

En su huida de los agentes colisionó con otro vehículo, en este caso estacionado, y una señal de tráfico. Fue detenido por la Policía Local y sometido al test de alcoholemia, en el que ofreció resultado positivo. En otro caso, en una céntrica calle, los agentes dieron el alto a un conductor que circulaba de manera errática en su motocicleta y que fue interceptado por una unidad de Policía Nacional. El vehículo fue trasladada al depósito municipal y el filiado dio positivo en el test de alcoholemia al que fue sometido.

62 controles de alcoholemia

En cuanto a controles de alcoholemia, se han realizado dos durante los últimos días. En el primero se hicieron 30 pruebas, con el positivo registrado y citado anteriormente del conductor de motocicleta, instruyéndosele diligencias por delito que vulnera el artículo 379.2 del Código Penal. En el otro control de alcoholemia se realizaron 32 pruebas. En 2 de ellas el resultado es positivo (un conductor es denunciado por positivo y el otro por infracción administrativa).

También hay 3 denuncias por carecer de Seguro Obligatorio y otra por conducir con la ITV caducada.

Avanzando en la campaña iniciada por el Ayuntamiento de Jerez el pasado 1 de septiembre sobre el control y prevención del vertido de residuos en los polígonos industriales y comerciales de la ciudad, la Policía Local ha interpuesto hasta 6 expedientes sancionadores, comunicados a Medio Ambiente, ante el vertido de objetos en los polígonos de El Portal, parque industrial Zona Oeste, polígono industrial Autopista, Ciudad del Transporte y en una calle perpendicular a la avenida Rey Juan Carlos I por vertido de restos de poda de un particular.

En el apartado de atención a accidentes, la Policía Local asistió a la conductora de un patinete eléctrico que había sufrido una caída fortuita en la avenida Reina Sofía, debiendo ser trasladada al Hospital de Jerez para la evaluación de las mismas. Del mismo modo, asistieron al conductor de un ciclomotor tras un accidente con un turismo en la Zona Este hasta la llegada de ambulancia.

Los agentes también asistieron a las personas afectadas por una colisión fronto-lateral entre dos turismos ocurridas en la avenida del Mediterráneo hasta la llegada de los servicios sanitarios de emergencias. Finalmente en este capítulo destaca la atención a la conductora de un patinete que resultó herida leve en un accidente con un turismo en el entorno de la Estación de Autobuses.

En referencia a infracciones a la Ley de Seguridad Ciudadana, en los aparcamientos de un supermercado de la avenida Europa, fue denunciado un individuo que profirió amenazas e insultos a los agentes de la autoridad. Se da la circunstancia de que en el aparcamiento había una gran concentración de personas con motivo de la noche de Halloween. Precisamente en la avenida Reina Sofía junto al parque de Picadueñas fue denunciado un individuo por la práctica de 'botellón', al igual que en la zona de Las Viñas.

Control de motocicletas en la Zona Sur y en la Zona Norte

Destacan igualmente el control de motocicletas establecido en la avenida Blas Infante, en el que se interpone una denuncia por carecer de autorización para conducir y otra por circular con un menor en el asiento delantero. Igualmente, en una avenida de la Zona Norte próxima al Complejo Chapín son denunciadas 8 personas por conducción anómala de motocicletas.

Otro servicio a destacar ha sido el control de tráfico establecido de manera urgente para facilitar la actuación de Aquajerez en la reparación de una rotura de canalizaciones de agua que afectó a la avenida Cádiz Salvatiera, Reina Sofía, Rodríguez de Riaño y Bajete.

En cuanto a los pasacalles y actividades programadas por el Ayuntamiento en el centro de la ciudad con motivo de Halloween, éstas se desarrollaron sin incidencias.

En el apartado de 'Servicios Humanitarios', la Policía Local ha realizado cinco intervenciones, dos de ellas por asistencia a personas mayores en la vía pública que se habían desorientado y a las que atendieron hasta la llegada de sus familiares, y las otras dos por personas también mayores que habían sufrido caídas en sus domicilios y que a través de los agentes pudieron restablecerse, siendo necesaria en uno de estos casos la intervención de bomberos para acceder a la vivienda a través de una ventana.