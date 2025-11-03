Rescatado inconsciente un hombre de edad avanzada en un incendio en su vivienda de Jerez

Agentes de la Policía Nacional rescataron del fuego en la tarde del pasado jueves 30 de octubre a un vecino de edad avanzada en un incendio que se declaró en su propia vivienda en Jerez de la Frontera.

Sobre las 17:10 horas el teléfono de emergencias 091 recibía varias llamadas alertando de un posible incendio en una casa unifamiliar ubicada en la barriada de La Pita, inmediatamente se comunicó la incidencia al Cuerpo de Bomberos.

Al llegar al lugar los policías observaron un denso humo negro que provenía de la segunda planta del edificio y encontraron a varios vecinos que les manifestaron que en el interior había una persona atrapada.

Protocolo de actuación policial ante incendios

Los agentes iniciaron el protocolo de actuación en caso de incendio; mientras varios policías despejaban las calles adyacentes para el mejor acceso de los vehículos de bomberos, otros comprobaban la posible presencia de personas afectadas en las escaleras del inmueble y zonas comunes, así como de la posible localización de otros residentes en la planta inferior, aún no afectada por la llamas, para valorar su posible desalojo.

Tras una primera valoración, los policías localizaban visualmente, dentro de la vivienda de la segunda planta afectada por las llamas, a un varón inconsciente tirado en el suelo del salón, de forma excepcional y ante las evidencias claras de que la vida de una persona corría riesgo evidente, tomaron la decisión de entra en la casa para llevar a cabo su rescate antes de la llegada del resto de servicios de emergencias.

Tomando las debidas precauciones ante la presencia del humo, llegaron hasta el afectado, levantaron a esta persona y la sacaron fuera de la vivienda, trasladándolo hasta una azotea comunitaria a la espera de la llegada de los servicios sanitarios y bomberos, donde iniciaron las maniobras de primeros auxilios comprobando que tenía pulso y respiración.

El hombre fue trasladado con éxito al Hospital de Jerez

El hombre fue trasladado con éxito hasta el Hospital Universitario de Jerez.

Dos dotaciones de Parque de Bomberos de Jerez con indicativos U-40 y P-53 lograron extinguir el siniestro antes de que se propagara a los inmuebles colindantes.

La realización de actuaciones humanitarios así como la colaboración activa con otros servicios de emergencias, son parte muy importante y objetivo prioritario del trabajo de la Policía Nacional en todo el territorio nacional.

Los agentes actuantes pertenecen al grupo de Atención al Ciudadano GAC (radio patrullas) de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de la Policía Nacional en Jerez de la Frontera.