Casi cinco mil perros de más de 150 razas este fin de semana en Jerez

Las instalaciones de Ifeca Jerez albergarán este fin de semana, el sábado 1 y domingo 2 de noviembre, la Exposición Nacional e Internacional Canina con los campeonatos Sherry winner y Latin winner, eventos para los que se espera la participación de casi cinco mil ejemplares de más de 150 razas caninas reconocidas internacionalmente, entre las que se encuentra el Ratonero Bodeguero Andaluz. El acceso a Ifeca para visitantes es libre ambos días a partir de las nueve de la mañana.

Añadido a estas dos exposiciones y bajo el amparo de la Sociedad Canina de Andalucía Occidental (SCAOCC), se celebrará una veintena de monográficas oficiales y concursos monográficos de razas tan variadas como bulldog inglés, teckel, spaniels, caniche, bulldog francés, braco alemán, galgos afganos, salukis y demás lebreles, pastor alemán, american staffordshire terrier y un largo etcétera de razas que por supuesto incluyen las españolas como son el perro de aguas o el jerezano Ratonero Bodeguero Andaluz.

Para esta cita, la sociedad canina organizadora (SCAOCC), congrega a casi cincuenta jueces internacionales venidos de diversas partes del mundo como Portugal, Suecia, Reino Unido, Francia, Suiza, Turquía, Croacia o Austria entre otras, conformando un selecto plantel de especialistas caninos de reconocimiento internacional.

Desde la organización se destaca que "tras más de una década de espera, se vuelve a celebrar un punto obligatorio del campeonato oficial canino en Jerez. En está ocasión celebramos los campeonatos Sherry winner y Latin winner, competiciones muy apreciadas por los participantes en el circuito canino de competición, teniendo además en cuenta que el punto obligatorio es clasificatorio para la mayor cita canina mundial que es Crufts en Reino Unido".

El recorrido del jurado dará comienzo a las ocho de la mañana tanto sábado como domingo y se prolongará a lo largo de toda la jornada hasta aproximadamente las siete de la tarde. Además de los concursos, los visitantes encontrarán una amplia galería comercial de productos relacionados con el mundo del perro.

Desde la organización agradecen el apoyo de la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de Jerez, así como el de la Institución Ferial de Cádiz (Ifeca) y todo su personal.

Cartel de la Exposición Nacional e Internacional Canina.

Programación