Cinco planes de ocio en Jerez para el primer fin de semana de agosto

Un museo de verano

Un Museo de Verano

Un Museo de Verano, propuesta a cargo del Museo Arqueológico, propone este jueves 1 de agosto el taller infantil 'Un viaje a la prehistoria' a partir de las 11:00 horas de la mañana para niños de 6 a 12 años. El aforo es limitado por lo que se requiere cita previa en el teléfono 956 14 95 60. Además, el viernes 2 de agosto hay prevista una visita teatralizada a cargo de la compañía de Ida y Vuelta denominada 'Entre Sharish y Xerez' Una experiencia para vivir y sentir el patrimonio. El punto de encuentro para la ruta estará en la puerta del museo a las 21:00 horas. Aforo limitado. Reserva previa en eol 956 14 95 60.

Concierto de Moreira

Concierto de Moreira

El programa 'Noches de verano en Asunción' trae este jueves 1 de agosto al artista sevillano Moreira, una de las voces más prometedoras, jóvenes y carismáticas del jazz nacional. La actuación está prevista a las 22:00 horas en la plaza de la Asunción.

Concierto Tributo a Marc Anthony

El bar Plaza Canterbury ha programado para este jueves 1 de agosto un concierto acústico en su terraza a partir de las 22:30 horas. El artista Josué Sanher homenajeará al cantautor y actor estadounidense, cuyas canciones van desde la salsa, pasando por el bolero, la balada y el pop latino.

Amaral, India Martínez, Arribal from Sweden The Music of ABBA y José Mercé

Tío Pepe Festival ofrece las próximas cuatro noches seguidas del 1 al 4 de agosto los conciertos de Amaral, India Martínez, Arribal from Sweden The Music of ABBA y José Mercé. En el siguiente enlace tiene la información de los precios de las entradas.

Viernes Flamenco

Viernes Flamenco

El ciclo veraniego Viernes flamenco ofrece este viernes 2 de agosto una nueva cita en los Claustros de Santo Domingo a partir de las 21:30 horas con la peña flamenca La Zúa con la intervención de las cantaoras Dolores Agujetas e Inés Bacán, la guitarra de Domingo Rubichi, el baile de Carmen Ledesma, las palmas de Ali de la Tota y Perico de las Agujetas, que también lleva la dirección artística. Las entradas tienen un precio único de 20 euros por persona.