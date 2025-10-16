El cine andaluz brilla en Área Sur con la victoria de 'Semillas' en el concurso de cortometrajes 'Con Acento'

El Centro Comercial Área Sur de Jerez, gestionado por Sonae Sierra, ha sido escenario de la gala de entrega de premios del Concurso de Cortometrajes Exprés 'Con Acento', celebrado en el marco del Festival de Cine Con Acento. Tras 24 intensas horas de rodaje y montaje, los jóvenes creadores presentaron sus obras en Yelmo Cines Área Sur, donde el jurado anunció a los ganadores de esta tercera edición del certamen.

El Premio al Mejor Cortometraje fue para 'Semillas', dirigido por Andrea Cabrera y Cristhian Oliveros. El galardón al Mejor Guion Original recayó en Irka Lugo, mientras que la Mejor Interpretación fue para Luna Durán, por su destacada entrega y naturalidad ante la cámara. Los premiados recibieron sus reconocimientos en una ceremonia que aplaudió la calidad y diversidad de las propuestas finalistas. Cada equipo dispuso de un solo día para rodar y montar su corto en las instalaciones del centro comercial, demostrando un altísimo nivel de ingenio y compromiso. “Estos jóvenes cineastas son un ejemplo del enorme talento que tenemos en Jerez y en Andalucía”, destacó Leandro Martins, director del Centro Comercial Área Sur. “Nos enorgullece ofrecerles un espacio para que desarrollen su creatividad y compartan su visión del mundo a través del cine”.

Con la organización de este concurso exprés, Área Sur refuerza su compromiso con la cultura, la creatividad juvenil y la promoción del talento local, contribuyendo además a fortalecer la candidatura de Jerez como Capital Europea de la Cultura 2031. El certamen, impulsado junto al Festival de Cine Con Acento, consolida a Área Sur como un punto de encuentro para la creación audiovisual emergente en la provincia de Cádiz, demostrando que el cine con acento propio sigue ganando fuerza y reconocimiento.