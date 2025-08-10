La cineasta jerezana Andrea Granfornina gana La Sansilvestrale con 'Quejío de Loba'

La directora de cine Andrea Ganfornina, durante el rodaje de 'Quejío de Loba'.

La jerezana Andrea Ganfornina ha ganado el Molino de Oro a Mejor Cortometraje y a Mejor Guión en la VI edición de La Sansilvestrale con 'Quejío de Loba' una obra que aborda la violencia de género y la educación en el seno familiar.

Este festival de cine, que se celebra en San Silvestre de Guzmán, un pueblo de unos 660 habitantes del Andévalo onubense, puso anoche el broche de oro a tres días dedicados al séptimo arte con su gala de clausura y entrega de premios de su Concurso de Cortometrajes, celebrada en la Plaza Arroyo de la Miel.

El gran protagonista de la noche fue 'Quejío de Loba', dirigido por Andrea Ganfornina, que conquistó al jurado y se alzó con el Molino de Oro al Mejor Cortometraje y a Mejor Guion, ha informado la organización en un comunicado.

La obra, llegada desde Jerez de la Frontera, aborda con fuerza narrativa la violencia de género y la educación en el seno familiar.

Por su parte, 'Tristes Tigres', dirigido por Adán Pichardo, fue otra de las obras más laureadas de la noche, obteniendo el Molino de Oro al Mejor Cortometraje Onubense y el Premio del Público y confirmando el gran momento creativo que vive la producción audiovisual.

Esta obra consiguió conmover y emocionar al abordar con sensibilidad la dislalia, la dislexia y el bullying.

En el apartado interpretativo, Pepe Viyuela fue reconocido con el premio a Mejor Actor por su conmovedora actuación en el cortometraje 'Mariana Hormiga', mientras que Manuela Vellés recibió el galardón a Mejor Actriz por su papel en 'Adiós'.

Por último, el cortometraje 'Joselico', de José Abril y Sergio Máresc, resultó premiado por el Jurado Infantil del festival.