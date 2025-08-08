Piden que Jerez retire su candidatura a la Capitalidad Cultural 2031

Cerca de 300 personas han firmado ya una petición en la plataforma change.org para la 'Retirada de la candidatura de Jerez de la Frontera a la Capitalidad Cultural 2031'.

En dicho escrito, los firmantes muestran su preocupación "por la gravísima situación económica que padece la ciudad, con un 30% de sus habitantes en situación de exclusión social y un nivel insoportable de endeudamiento desde hace décadas. Por ello, nos sentimos en la obligación de pedir al gobierno municipal que deje de gastar el dinero que no tienen en defender la candidatura a Ciudad Europea de la Cultura 2031 y la retire. Consideramos que no estamos en condiciones de competir por este nombramiento, ya que esto requeriría, y está requiriendo ya, una financiación significativa para preparar una candidatura digna".

Denuncian que la deuda "a la que nos han llevado los nefastos políticos de todo signo que hemos padecido es de tal magnitud que cualquier gasto adicional se traduciría en compromisos a largo plazo. Esta situación nos obliga a priorizar las necesidades básicas y el desarrollo de la ciudad antes que competir para obtener el título de Ciudad Europea de la Cultura. Devolvamos la estabilidad económica a nuestra ciudad primero y después podemos considerar postularnos para títulos de este tipo".

El creador de la propuesta pide que se firme esta petición y se participe "en el esfuerzo colectivo por estabilizar nuestra economía local antes de buscar reconocimientos a nivel internacional. No permitamos que el dinero público se emplee en actuaciones en los que los políticos buscan el prestigio personal y el enmascaramiento de una situación financiera crítica que lastra el futuro de nuestros hijos, nietos y bisnietos".