Las ciudades de Haro y Jerez certifican su hermanamiento

Treinta y cinco años después, las ciudades de Jerez y Haro consumaron un hermanamiento promovido a principios de los años 90 y que ahora, más de tres décadas más tarde, se ha hecho realidad.

La propuesta se retomó hace más de un año, cuando en el pleno de marzo de 2024, el Ayuntamiento dio luz verde a la gestión, nombrando incluso para su proceso un comité de hermanamiento en el que han estado presente la propia alcaldesa María José García-Pelayo, y sus tenientes de alcaldesa Agustín Muñoz y Jaime Espinar.

Las actividades entre ambas ciudades se han desarrollado durante esta misma semana en Haro, una iniciativa que tendrá continuación la próxima semana en Jerez.

Precisamente, desde el pasado jueves han sido las catas o eventos relacionados con Jerez y sus vinos las que han conformado parte del programa de actividades en el que han tomado parte bodegas del Marco de Jerez como Cayetano del Pino, Lustau o Bodegas Valdespino e incluso el Consejo Regulador del Vino y el Brandy, cuyo presidente, César Saldaña, ha estado presente en estos actos.

Guadalupe Fernández y María José García-Pelayo.

En la jornada de ayer, una comitiva conformada por María José García-Pelayo, Jaime Espinar y Francisco Zurita ejercieron de invitados de honor para el consistorio de Haro, primero firmando en el Libro de Honor de la ciudad riojana, seguidamente asistiendo a la inauguración del mural que conmemora dicho hermanamiento y que ha sido realizado por el artista José Uriszar (en Jerez se inaugurará otro esta semana y que lleva la firma de Pol Tattoo), y ya por la noche con un acto celebrado en el Teatro Bretón en la que se certificó dicha unión.

Representantes jerezanos, junto al mural creado para la ocasión.

Precisamente, la alcaldea de Haro, Guadalupe Fernández, expresó su satifacción en la firma del libro de honor en el Ayuntamiento. “No podemos estar más contentos por consumar este hermanamiento”, reconoció, al tiempo que deseó que en el futuro “nazcan de este hecho muchas sinergias y actividades que tenemos que seguir fomentando”.

Por su parte, María José García-Pelayo dio las gracias “a la alcaldesa y toda la corporación municipal de Haro por celebrar este hermanamiento”, e insistió en que “cuando se tienen las ideas claras, y se hacen las cosas con el corazión, se consiguen. Hemos sido capaces de poner en pie los sueños y las ilusiones de dos ciudades”.

En Haro no faltó el flamenco de Jerez, gracias al cuadro del Tabanco El Pasaje, que puso la pincelada de la tierra en La Rioja.