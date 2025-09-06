Jerez homenajea a Williams Shakespeare a ritmo de poesía

La Asociación cultural Cine-Club Popular, en colaboración con el Ayuntamiento, celebró en la jornada de este sábado 6 de septiembre, la vigésima edición del homenaje que Jerez rinde cada año a Williams Shakespeare. Junto al monumento erigido en 1956 al autor británico en el Parque González Hontoria, el acto ha contado con la presencia de una representación municipal, el teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz y la delegada de Urbanismo, Belén de la Cuadra, además del director del Cine Club Popular, José Luis Jiménez y el académico y periodista Pepe Marín.

Se ha tratado de un acto cultural, literario, enmarcado en la programación de la presente edición de las Fiestas de la Vendimia y que también tienen un carácter en el que se ha rememorado la pasión de Williams Shakespeare por los caldos de Jerez, que plasmó en unas cuarenta citas a lo largo de su producción literaria. Cabe señalar que con anterioridad a este homenaje institucional, en 1956, un grupo de autores, poetas y escritores jerezanos, entre los que se encontraba Juan de la Plata, también rindieron homenaje al autor inglés, reivindicando su aportación.

Agustín Muñoz ha señalado que "cuatro siglos después de su muerte le rendimos homenaje ante su monumento, que es el único existente en España dedicado exclusivamente al famoso poeta inglés, obra escultórica de Francisco Pinto Berraquero inaugurada en 1956 en la IX Fiestas de la Vendimia. La razón del homenaje a Shakespeare es que ha sido el autor que más y mejor ha glosado las virtudes del jerez, o el sherrish-sack, como él lo escribía en sus obras. El vino de Jerez aparece citado en más de cuarenta ocasiones a lo largo de ocho de sus obras, un reflejo de su propia afición y de la de sus contemporáneos en la corte".

"El acto supone una oportunidad para disfrutar, recordar y compartir la vigencia del mensaje shakesperiano en pleno siglo XXI. Podemos decir sin temor a equivocarnos que honramos en este acto al primer gran embajador de los vinos de Jerez, lo que hoy llamaríamos un auténtico `sherrylover´ porque no solo queda claro su gusto por el jerez sino también el reflejo de un consumo de este vino en su época’" ha añadido Agustín Muñoz.

En 2012, el Ayuntamiento de Jerez, a propuesta del presidente del Cine-Club Popular, José Luis Jiménez, rotuló una calle con el nombre de William Shakespeare, reforzando así la relación histórica entre el dramaturgo y los vinos que inmortalizó en su obra.

Pepe Marín, dando lectura a varios sonetos. / Manuel Aranda

La participación de Pepe Marín, invitado de honor para la ocasión, ha servido para que el periodista recitase varios sonetos. El programa se ha completado con una ofrenda floral y el brindis con un jerez de honor.

Cabe recordar que a William Shakespeare (1564 -1616) se le considera el escritor más importante en lengua inglesa, uno de los más célebres de la literatura universal. Según la Enciclopedia Británica: Shakespeare es generalmente reconocido como el más grande de los escritores de todos los tiempos, figura única en la historia de la literatura. La fama de otros poetas, tales como Homero y Dante Alighieri, o de novelistas tales como Leo Tolstoy o Charles Dickens, ha trascendido las barreras nacionales, pero ninguno de ellos ha llegado a alcanzar la reputación de Shakespeare, cuyas obras hoy se leen y representan con mayor frecuencia y en más países que nunca.