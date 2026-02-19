COAG Andalucía pide priorizar las ayudas por el temporal para "los que lo han perdido todo y para los jóvenes"

COAG Andalucía ha estado presente esta tarde en Jerez, una de las zonas más castigadas por los episodios de lluvias e inundaciones, en la reunión de trabajo mantenida entre las administraciones y el sector agrario andaluz con motivo de los daños causados por el tren de borrascas. Un encuentro en el que la organización ha defendido "la necesidad de articular una respuesta conjunta, ambiciosa y con visión de futuro".

El secretario general de COAG Andalucía, Juan Luis Ávila, acompañado por el responsable de COAG Cádiz, Miguel Pérez, ha participado en la reunión con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, quienes durante la jornada han visitado sobre el terreno varias zonas agrícolas afectadas para conocer de primera mano la magnitud de los daños.

En el encuentro también han estado presentes el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, y el consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, junto a las organizaciones profesionales agrarias y cooperativas agroalimentarias de Andalucía.

Ante los representantes de todas las administraciones, Juan Luis Ávila ha insistido en que la clave ahora es la coordinación institucional: “Es fundamental para nosotros que las administraciones se pongan de acuerdo. Aquellas personas que lo han perdido todo necesitan un paquete coordinado entre las distintas administraciones que permita que puedan recuperar su potencial productivo”.

Asimismo, durante la reunión, el responsable de COAG Andalucía ha alertado especialmente sobre la situación de los jóvenes agricultores incorporados recientemente: “No podemos dejar atrás a los jóvenes. Los que se han incorporado en las últimas campañas, cuando se enfrentan a una situación de este tipo, lo primero que se plantean es abandonar. Por ello, necesitamos que sean precisamente ellos quienes tengan el paquete de medidas más importante para poder seguir adelante con su actividad”.

Ávila ha trasladado además que la respuesta por parte de la Unión Europa no puede limitarse a actuaciones puntuales tras los temporales, sino que debe contemplar una estrategia estructural de adaptación. En este sentido, ha explicado que “Andalucía es la frontera del cambio climático. Estamos en primera línea de batalla y frente a eso no nos vale únicamente un sistema de seguros o medidas coyunturales. Necesitamos un paquete de medidas estructurales para poder enfrentarnos con garantías al futuro”.

COAG Andalucía considera que la visita institucional y la reunión celebrada en Jerez deben marcar un punto de inflexión para impulsar políticas de reconstrucción inmediata, pero también de prevención y resiliencia, que permitan asegurar la continuidad del tejido productivo agrario andaluz ante un escenario climático cada vez más extremo.