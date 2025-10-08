Cocheros de Jerez: "Estamos intranquilos"

La decisión del Ayuntamiento de Málaga de poner fin a los coches de caballo como medio de transporte turístico en la ciudad ha generado cierta inquietud entre los cocheros de Jerez. "Sí, estamos intranquilos. Tememos que nos pase lo mismo que ha sucedido en Málaga", aseguran en la Alameda Vieja.

A partir de este lunes, estos vehículos, que durante décadas formaron parte del paisaje del centro histórico malagueño, ya no podrán circular tras la revocación de las 25 licencias aún en vigor. Por ello, dichos cocheros han sido indemnizados por el Ayuntamiento, ya que sus licencias no expiraban hasta 2035.

Sevilla, por su parte, no ha secundado la decisión malagueña y mantendrá el servicio, aunque estudia la modificación de las ordenanzas con los cocheros y el Colegio de Veterinarios.

El Ayuntamiento de Jerez se desvincula de Málaga, "es un tema que ni tan siquiera se ha planteado ni está sobre la mesa, así que se mantienen las licencias de los coches de caballos en la ciudad", que son en torno a una docena, aunque depende de la temporada se ven más o menos transportes de este tipo por las calles.

"¿Qué quieren, hundirnos más?", se queja un cochero jerezano respecto a lo sucedido en Málaga. "Porque nosotros cuidamos muy bien a los caballos ¿Quién mejor que nosotros para cuidarlos? ¿Los va a cuidar usted?", espeta. "Los cocheros de Sevilla y Jerez estamos muy unidos y si algún día pretenden quitarnos las licencias nos plantamos en la puerta del Ayuntamiento como protesta. Este es nuestro medio de vida ¿Nos lo quieren quitar acaso?".

Sobre la posibilidad de sustituir estos coches de tracción animal por, por ejemplo, tuk-tuk o calesas eléctricas, como ocurre en otras ciudades, los cocheros muestran su rechazan "porque lo que nosotros ofrecemos es algo que tiene mucha historia y arraigo en Jerez. Otra cosa le quitaría todo el encanto", aseguran.

Los cocheros jerezanos recuerdan que aquí "nos hacen un riguroso seguimiento Medio Ambiente, el Seprona, el veterinario del Zoológico. Nosotros también estamos sensibilizados con los animales, pero aquí sufrimos todos, hasta el niño que se levanta pronto para ir al colegio. Un animal está mejor cuidado cuando está trabajando".

Málaga "es un ejemplo"

Para el Partido Animalista Pacma lo que ha ocurrido en Málaga "es una muy buena noticia y estamos muy muy contentos. Llevamos desde 2015 luchando, porque es lo que hemos vivido, pero sabemos que hay muchísimas entidades, muchísimos particulares que poco a poco han ido consiguiendo mejoras en la calidad de vida de esos caballos durante la supervivencia de ese servicio, pero siempre la finalidad fue la abolición del mismo. Y bueno, afortunadamente, el Ayuntamiento de Málaga ha sido valiente, ha dado un paso y de las 25 licencias que quedaban, las ha terminado 10 años antes de que expirara la vigencia de las mismas".

"Para nosotros -añaden- es un ejemplo, lo aplaudimos absolutamente y esperamos que otras ciudades, tanto andaluzas como fuera de Andalucía, sepan que esto se puede hacer. Es verdad que hay ciudades como Sevilla, que parece que tienen mucho más arraigado el tema de los coches de caballos, pero bueno, no deja de ser una demostración de que si existe voluntad política, se puede".

Desde el Partido Animalista Pacma recuerdan que en el caso de Málaga, que ha indemnizado a los cocheros afectados, "ni siquiera es necesario que indemnicen, sino que se les ayude a reinvertir en otros tipos de vehículos para que ellos puedan seguir trabajando, solo que sin tracción animal. Tenemos el caso de los tuk-tuk, o el caso de Alcúdia, donde se han empezado a utilizar unas calesas eléctricas y los cocheros están supercontentos. De momento son modelos de prueba, pero hay futuro para esto sin los caballos".

"Nuestra valoración siempre va a ser positiva y vamos a seguir trabajando ahora mismo por que esos caballos que ya no están siendo explotados en Málaga, puedan acabar en un santuario, lo cual es complicado, pero no perdemos la esperanza de que acaben en sitios donde puedan terminar su vida de forma digna. Asimismo, seguiremos presionando en el resto de ciudades que siguen explotando animales de esta manera. Aparte de que es algo que socialmente está cada vez peor visto, incluso hemos escuchado algunos testimonios de cocheros que se quejan porque constantemente reciben críticas, y me parece bastante normal, ya que a veces ponen a los animales en situaciones que no son tolerables para la ética actual, para la sensibilidad actual, mejor dicho".