Gasolina e híbridos no enchufables lideran las ventas en 2025

El mercado del automóvil cerró 2025 con números positivos, encadenando su tercer año consecutivo de subida. Así, lo demuestran las cifras oficiales de matriculaciones que de enero a diciembre han alcanzado las 4.203, según datos de MSI para Faconauto.

Estas cifras suponen un aumento del 11,34% con respecto a 2024, un año que ya de por sí había sido fructífero en ventas, ya que con relación a 2023 hubo una subida del 7%.

Los números ponen de manifiesto el buen momento que atraviesa el sector en Jerez, que poco a poco se acerca a los números de antes de la pandemia, cuando se superaban las cinco mil matriculaciones.

La dinámica de ventas se ha mantenido durante este 2025, ya que el primer semestre del año se cerró con un incremento del 11,5%, con un total de 2.177 matriculaciones, cifras que han sido similares en este segundo semestre del año.

Por marcas, Dacia ha sido la que ha liderado las ventas en este 2025 con 334 operaciones. Dicha marca, actualmente propiedad del Groupe Renault, ha tenido una progresión ascendente en esta segundo semestre, toda vez que en el primero de ellos fue la tecera más vendida, con 134, y ahora ha terminado el año como líder de ventas.

Dentro del capítulo sobresale también la presencia de SEAT, que se mantiene como una de las marcas más solicitadas por los clientes. Así, si en 2024 se cerró con 322 matriculaciones, en 2025 ha logrado aumentar las ventas hasta alcanzar las 331. En este sentido, hay que destacar que la empresa española sustenta dicho crecimiento en los motores de gasolina, que representan 309 de los 331 vehículos matriculados en este periodo.

Solidez también ha demostradon Skoda, que en 2025 ha tenido un año de amplio crecimiento, pasando de las 271 matriculaciones de 2024 a las 315 de éste, situándose como la cuarta marca más vendida en Jerez. Lo mismo ocurre con Hyundai, que ha pasado de 313 a 327 vehículos matriculados, la tercera en ventas. Otras marcas destacadas en matriculaciones han sido Volkswagen, con 312 operaciones.

A la hora de elaborar un balance de este recién finalizado 2025, encontramos también datos a tener en cuenta, como la consolidación del coche chino. Así, Jaecoo ha pasado de apenas 10 unidades en 2024 a 76 en 2025; una cifra que se repite con Omoda, que ha subido de 47 a 84 coches matriculados, y BYD, que de los 12 vehículos vendidos en 2024 ha pasado a 38 en este pasado ejercicio.

Gasolina e Híbrido

El balance de este 2025 deja muy a las claras que los vehículos de gasolina siguen copando el mercado del automóvil en Jerez, si bien es cierto que la progresión del Híbrido no enchufable (HEV) es cada vez más notoria. Con números, las matriculaciones de vehículos de gasolina han alcanzado en Jerez las 1.605 unidades, por las 1.570 de los híbridos no enchufables (HEV).

Como dato a tener en cuenta destacan los 209 vehículos de gas de Dacia. Hay que recordar que este marca funciona con tecnología ECO-G, que utiliza gas licuado de petróleo (GLP) y gasolina (bicarburación).

Los PHEV o híbridos enchufables, por su parte, han llegado hasta las 403 matriculaciones, destacando especialmente el citado Jaecoo, con 53, Ebro, con 30 y Cupra, con 29.

Asimismo, los números de este último año ponen de manifiesto la reducción paulatina de los motores diesel en detrimento de otros modelos alternativos. De hecho, a nivel local, el diesel ha cerrado el año con sólo 120 matriculaciones, siendo superados ya por los vehículos eléctricos puros (BEV), que durante este pasado año han alcanzado las 255 matriculaciones.