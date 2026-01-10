Jerez refuerza su identidad navideña y gastronómica en el XX Congreso de Belenistas

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, acompañada por el teniente de alcaldesa de Presidencia, Agustín Muñoz y el delegado de Cultura y Fiestas, Francisco Zurita, ha recibido este sábado en el Ayuntamiento a los representantes de las entidades organizadoras del XX Congreso de Belenistas que se celebra este fin de semana en Jerez.

La regidora jerezana ha agradecido a los presidentes de la Federación Andaluza de Belenistas y de la Asociación de Belenistas de Jerez, Andrés Quijano y Ramón García, respectivamente, la oportunidad de acoger en la ciudad un encuentro referente para la comunidad del belenismo, que ha congregado a más de 300 especialistas procedentes de toda Andalucía, además de expertos de otros puntos de España y de Malta.

María José García-Pelayo ha destacado la importante labor divulgativa de la Federación Andaluza de Belenistas para la transmisión del arte y tradición del belenismo no solo entre los artesanos y expertos, sino también entre los públicos más jóvenes.

La alcaldesa ha señalado que "Jerez es una ciudad maravillosa que tendréis la oportunidad de conocer en mayor profundidad con motivo de este Congreso. Este año además, recogemos el próximo día 22 el testigo para ser Capital Española de la Gastronomía con lo cual esperamos que no sólo os enamore la belleza de la ciudad sino el sabor de nuestra gastronomía, que es un auténtico lujo".

"Para nosotros la Navidad es muy especial, que sentimos profundamente. En Jerez la Navidad se vive con mucha intensidad, con mucha espiritualidad y con mucho sentimiento también, pero también como una fiesta. Nuestra zambomba está reconocida como un Bien de Interés Cultural, de la que hemos celebrado este año el décimo aniversario, una zambomba que canta los villancicos aflamencados, un flamenco que es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y, por supuesto, el belenismo reconocido como Bien de Interés Cultural gracias a vuestro trabajo. Una Navidad que tiene un reconocimiento nacional e internacional como evento cultural y una Navidad que tenemos que cuidar y mimar, cuando una ciudad tiene una seña de identidad que la hace única, pues tiene especialmente que cuidarla para no perder la esencia y eso estamos haciendo en Jerez".

Por su parte, el presidente de la federación Andaluza, Andrés Quijano, ha agradecido al Ayuntamiento el recibimiento y ha destacado la aportación de la asociación de Jerez al reconocimiento del belenismo".

Tras el saludo protocolario, los representantes del Congreso han podido disfrutar del Belén municipal obra de Juan Miguel Barba Delgado y de la Asociación de Belenistas de Jerez, que ofrece la ambientación propia de un pequeño zoco oriental con una veintena de figuras. Así como han podido realizar una visita a las instalaciones municipales.

Cabe recordar que la celebración del Congreso, organizada por la Federación Andaluza de Belenistas junto a la Asociación de Belenistas de Jerez con el respaldo del Ayuntamiento, coincide con la conmemoración local de las “50 Navidades montando el belén” y refuerza el papel de la ciudad como referente internacional de esta manifestación artística tradicional.

En cuanto al contenido del programa que se desarrolla estos días en la ciudad, se articula en torno a un completo itinerario cultural y patrimonial que incluye visitas a representaciones de la Natividad en distintos enclaves, como los Claustros de Santo Domingo, el Museo del Belén y la sede de la Asociación de Belenistas, así como a diversos nacimientos ubicados en domicilios particulares.

Desde la Asociación de Belenistas de Jerez recuerdan que esta tradición artística cuenta con un profundo arraigo en Andalucía, siendo la provincia de Cádiz la que concentra el mayor número de asociaciones activas tanto a nivel regional como nacional, lo que ha dado lugar a denominaciones como “Andalucía, tierra de nacimientos” o “Cádiz, la provincia del belén”.