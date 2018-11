Martín Gómez, capataz de la Amargura

Ya es oficial. La junta de gobierno que preside Alejandro Aguilar Abad comunicó en la mañana de hoy viernes que Martín Gómez Moreno será el nuevo capataz del palio de María Santísima de la Amargura. Así ha trascendido una vez que ha sido comunicado a los hermanos este nombramiento.

Martín Gómez Moreno se hará cargo de la cuadrilla de este hermoso palio una vez pasado el ‘huracán’ acontecido por parte de la decisión de no contar con Paco Yesa tras veintiocho años de mando ante el respiradero delantero del paso.

De esta forma, queda cerrado el nombramiento de los capataces que se completa con Francisco Monje como capataz del paso del Señor de la Flagelación.

Por su parte, Martín Gómez ha declarado a este periódico que “supone un orgullo muy grande ser capataz de un gran paso de palio como es el de la Amargura”. Ahonda algo más el contrastado capataz jerezano al manifestar que “también este nombramiento nos viene como consecuencia del fruto del trabajo de muchos años”. Gómez Moreno además quiere hacer pública la felicitación al anterior capataz “por el magnífico trabajo que se ha realizado en todos estos años. He hablado con él nada más saber que era nombrado oficialmente como capataz y le he comunicado que llego para mantener el trabajo que se ha realizado durante todo su periodo”.

En cuanto a las supuestas presiones de la junta de gobierno por contar con algunos hermanos para incluirlos en el equipo de Martín, el capataz es tajante: “En ningún momento se me ha presionado para poner ni quitar a nadie. Tuvimos hace unos días una reunión en la que expuse mi forma de trabajar y todo ha sido colaboración por parte de la junta de gobierno”. Por tanto, los bulos también han campado a sus anchas en todo este proceso de cambios de capataces.

Por último, Martín Gómez afirma que contará con todos los costaleros que hasta hoy han sacado a la Virgen. “Ella tiene que estar por encima de todo. Y por supuesto no es que cuente, sino que me hacen falta porque ellos aportan la experiencia. Así que en la cuadrilla podrán estar no sólo todos los costaleros que tiene, sino aquellos que tengan las condiciones físicas necesarias para ser costalero, sea hermano y quiera sacar a la Virgen”, concluye.