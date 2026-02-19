Colecta de donación de sangre en Jerez antes del Día de Andalucía
El edificio Jerez 2002 abrirá dos tardes la semana que viene.
"No te quedes sentado, salva vidas donando sangre", insta el CTTC.
Qué hacer en Jerez este fin de semana
El cierre del presente mes está cercano y, con ello, la celebración del Día de Andalucía el próximo sábado 28 de febrero.
Pese a que este año no hay puente, aunque sí jornada no lectiva en los colegios de Jerez el viernes 27 por la fiesta andaluza, quizás muchos jerezanos y sus familias aprovechen la oportunidad para escaparse de cara al fin de semana.
Suceda o no, el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz, con sede en el Hospital de Jerez, anima a la ciudadanía en general "a no quedarse sentado, viajar más y aprender algo nuevo. Cuídese más y haga deportes y sobretodo salve vidas donando sangre".
Por ello, desde el CTTC de la provincia de Cádiz se invita a una colecta de donación de sangre la próximas semana justo antes del 28-F abriendo dos tardes las puertas del Edificio 2002 en el complejo deportivo de Chapín (Avenida Rafa Verdú).
Sendas citas están previstas el miércoles 25 y el viernes 26 de febrero de 2026 en horario de 17:30 horas a 21:30 horas.
Requisitos para donar sangre
Los requisitos para poder donar sangre son: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos; no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda; no tener anemia; y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida.
Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite y es conveniente no acudir en ayunas.
La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado. Antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante.
¿Con qué frecuencia se puede donar sangre?
El periodo mínimo necesario entre donaciones de sangre es de 2 meses. Las mujeres pueden donar hasta 3 veces al año y los hombres 4. En donaciones solo de plasma este periodo se acorta a 15 días pudiendo realizar como máximo 24 donaciones al año.
También se pueden compatibilizar las donaciones de sangre y plasma. Esta frecuencia se controla con programas informáticos de manera automática y con la emisión del carné que se le expide a la persona donante, para que ellos mismos lleven su control. También la APP DonaSangreAndalucia dispone de un histórico de donaciones y del carné digitalizado.
También te puede interesar
Lo último