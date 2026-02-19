Qué hacer en Jerez este fin de semana: del inicio del Festival de Jerez al objetivo de un récord muy dulce

XXX Festival de Jerez

La trigésima edición del Festival de Jerez arranca este viernes 20 de febrero con un ambicioso programa conformado por 48 espectáculos con 15 estrenos y 46 cursos y talleres. El festival se alargará hasta el próximo sábado 7 de marzo. Para consultar la programación completa pinche en este enlace.

XV Jerez Off Festival

Paralelo al Festival de Jerez se celebrará la décimoquinta edición del Jerez Off Festival en La Guarida del Ángel con más de 60 espectáculos en un año dedicado al público. Para consultar toda la programación del Jerez Off Festival, pinche aquí.

Exposición colectiva de cómic e ilustración

Este pasado miércoles se inauguró en el Ateneo de Jerez la exposición colectiva El arte de ilustrar sueños. Cómic e ilutración con la participación de ocho artsitas: Inés Jiménez, Juan José Carrero, Sara Gabandé, Alberto Belmonte, Jesús Merino, Fran Mariscal, Pauli Junquera y Pedro Moya. La exposición en la sede de la insticución, en la calle San Cristóbal, 8, abrira´con el siguiente horario de visitas hasta el 11 de marzo: de lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas. La entrada es libre hasta completar aforo.

Recital de violonchelo y piano

Los Claustros de Santo Domingo en Jerez albergarán este jueves, 19 de febrero, a las 19 horas, un recital de violonchelo y piano a cargo de Sofía Torres y Vera Paulova. El programa lo compondrán obras de Bach, Beethoven y Elgar.

El concierto será a beneficio de Foresmus, una asociación sin ánimo de lucro dedicada a la formación y especialización musical de jóvenes. El donativo será de 15 euros y las reservas se pueden hacer en Prieto Música, La Luna Nueva, Abrines Música y en el teléfono: 628 23 05 51.

Manuel del Valle, durante el montaje de la muestra. / Manuel Aranda

Exposición de Manuel del Valle

El espacio cultural de Diario de Jerez 'ArteaDiario' acogerá este jueves, 19 de febrero, a las 19,30 horas, la inauguración de la exposición 'Derecho de autor', de Manuel del Valle. Se podrá visitar hasta el 27 de marzo, de lunes a viernes, de 18 a 20 horas.

Una muestra que es "más bien una ironía sobre la propiedad de las ideas. Me gusta pensar, siguiendo a Carl Jung, que existe un "inconsciente colectivo".

Homenaje a Antonio Gallardo Molina

La Academia de San Dionisio de Jerez celebra este jueves, 19 de febrero, a las 19,30 horas, la conmemoración del centenario del nacimiento del que fuera académico, poeta, letrista, comediógrafo y fotógrafo, Antonio Gallardo Molina. El ilustre jerezano, figura polifacética vinculada a diversas actividades culturales donde destacó por su finura poética, sus letras flamencas llenas de sabor y duende y sus pregones dedicados a las imágenes más representativas de Jerez.

Su figura será analizada y valorada por tres académicos, amigos y conocedores de la amplia y enjundiosa trayectoria del recordado y admirado compañero. Intervendrán, Francisco Fernández García Figueras, presidente de honor y los académicos numerarios; José Marín Carmona y José Luis Zarzana Palma, quienes enfocarán los diferentes perfiles de tan señera persona.

Presentación del libro Sol y sombra

La Fundación Caballero Bonald acoge la presentación del libro Sol y sombra, editado por Reino de Cordelia, de la autora Mercedes Escolano, ganadora del XXVIII Premio de Poesía Ciudad de Salamanca.

El evento será presentado por Cristina Ruiz Guerrero en la sede de la fundación (Calle Caballeros,17) este jueves 19 de febrero a partir de las 19:30 horas.

La entrada es libre hasta completar aforo. Se servirá una copa de jerez por cortesía de Tabanco El Pasaje.

Sinopsis: Fascinada por días de sol, generosos, vibrantes, cuando el cuerpo se deja lamer por los rayos y la mente se evade en busca de Paraísos; consciente de que la vida también regala días sombríos, cargados de dolor, en que la angustia se aferra a cada poro, Mercedes Escolano procura compensarlos con la literatura. Los libros la han rescatado muchas veces del abismo, regalándole horas entrañables. Al amor por la literatura une su interés por la naturaleza: plantas y pájaros han sido para ella un bálsamo capaz de devolverle el equilibrio

Proyección en cine de la ópera La Gioconda

La imponente producción de La Gioconda, grabada en 2024 en el legendario Teatro di San Carlo de Nápoles, y con un reparto estelar encabezado por Anna Netrebko, Jonas Kaufmann y Ludovic Tézier, llega por primera vez a los cines de todo el mundo, entre ellos a Multicines Jerez este próximo jueves 19 de febrero a las 20:00 horas de la tarde. El precio de las entradas asciende a 8 euros.

Carnaval de Jerez 2026

El Ayuntamiento de Jerez, a través de la Delegación de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Capitalidad Europea de la Cultura, invita tanto a la ciudadanía jerezana como a visitantes a disfrutar de la Gran Gala de Carnaval 2026 ‘Selu Dormido’, que tendrá lugar este viernes 20 en la Alameda del Banco con acceso libre.

Las actuaciones comenzarán a partir de las 18:00 horas, contemplando el programa una destacada selección de agrupaciones locales y participantes del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz (COAC).

Programación de Actuaciones

18:00 h.: Chirigota 'Los que se lo llevan calentito' (Jerez, participante en el COAC).

18:30 h.: Chirigota 'Indios Cofrades' (Peña Mencantajeré).

19:00 h.: Chirigota del Yuyu 'Los que van a coger papa' (COAC).

20:00 h.: Chirigota Femenina '¡Qué coño quieres ahora!' (Peña Mencantajeré).

20:30 h.: Chirigota Juvenil 'Los héroes del silencio' (Peña Mencantajeré).

21:00 h.: Comparsa del Jona 'El Manicomio' (COAC).

22:00 h.: Chirigota 'Todos por la patria' (Peña Mencantajere).

22:30 h.: Comparsa 'Anticuario desde la Frontera' (Antología).

23:00 h.: Chirigota de Carlos Pérez 'Los Antiguos' (COAC).

Marcha solidaria con las enfermedades raras

Un total de once asociaciones de enfermedades raras participarán este sábado 21 de febrero, a partir de las 11:00 horas, en la marcha solidaria para pedir el apoyo a las personas afectadas por enfermedades raras y sus familiares. La marcha partirá de la Rotonda de los Casinos para culminar a las puertas del Ayuntamiento de Jerez, donde se leerá un manifiesto.

4.000 tocinos de cielo

Jerez, Capital Española de la Gastronomía, estrena su título con una propuesta benéfica este sábado 21 de febrero a beneficio del Programa Proyecto Joven de Proyecto Hombre.

Un nutrido grupo de profesionales locales de la pastelería participarán en esta jornada festiva con el objetivo de batir un récord: elaborar al menos 4.000 unidades de este postre. Las mismas se pondrán a la venta con carácter solidario a un precio simbólico de 1 euro.

Todo el dinero recaudado se destinará a beneficio del Programa Proyecto Joven de Proyecto Hombre, coincidiendo además con el 35 aniversario de esta entidad de atención a personas con problemas de adicciones.

Ruta patrimonial con el Museo Arqueológico

El Museo Arqueológico sigue con su actividad Febrero en el Museo organizando una ruta patrimonial llamada Abre la muralla este próximo sábado 21 de febrero a las 11:30 horas. La actividad será dirigada por Laureano Aguilar Moya. El punto de encuento para el inicio del recorrido será la plaza de la Merced. El aforo es limitado por lo que ser requiere reserva previa en el número de teléfono 956149560

Presentación de la novela Todo era más fácil

El teatro de La Gotera de Lazotea (Calle Molino de Viento,7) acoge la presentación de la novela Todo era más fácil de la autora Cristina Soler y editado por El Lapicero Azul ediciones y que se hará este domingo 22 de febrero a las 12:30 horas

Sinopsis: ¿Cómo explica usted que, aunque las cocinas hayan pertenecido a las mujeres en todos los rincones del mundo durante siglos, ahora los grandes cocineros sean en su mayoría hombres?