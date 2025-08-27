El Colegio de Administradores de Fincas de Cádiz celebra en Jerez un curso de formación y perfeccionamiento

La iniciativa, que este año alcanza su séptima edición, tendrá lugar durante los días 26 y 27 de septiembre

Manuel Alejandro participará en las Fiestas de la Vendimia con una conferencia sobre los vinos de Jerez

Una imagen del curso de ediciones anteriores.
Una imagen del curso de ediciones anteriores.

El Colegio de Administradores de Fincas de Cádiz y Ceuta celebrará durante el próximo mes de septiembre un acto formativo en Jerez. Será una nueva edición del Curso de Formación y Perfeccionamiento de la Profesión 'Paco Gil', que tiene como lema “Revoluciona tu despacho y tus comunidades de propietarios”. La cita está fijada para los días 26 y 27 de septiembre de 2025 en la Cámara de Comercio de Jerez.

La primera jornada del curso arrancará el 26 de septiembre y se ha planificado un bloque formativo centrado en la optimización de procesos con Microsoft 365 y Copilot, impartido por César Sánchez (CAF Madrid) y Rafael Vallecillos, especialistas en productividad y digitalización.

El sábado 27, por su parte, el día estará dedicado a la automatización de despachos, inteligencia artificial y transformación digital. Participarán ponentes como Alfonso G. Martínez (CEO de Martínez-Reina) y Javier Sirvent, divulgador tecnológico, además de la presentación de Grupo LAE – Pulso Energía.

El curso incluye también un programa social para cursillistas y acompañantes, con visitas guiadas, catas o cenas en enclaves tan emblemáticos de Jerez como el Alcázar o la Bodega Cayetano del Pino.

Para Carlos de Osma, Presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Cádiz y Ceuta, este curso “supone para los administradores de fincas, y sobre todo para nuestro colegio, un acontecimiento especial. Afortunadamente no solo exclusivamente participan colegiados de la provincia de Cádiz, sino que ya ha cogido peso en el calendario nacional y vienen administradores desde toda España”.

Con esta séptima edición, el Colegio reafirma su apuesta por la formación continua, la innovación tecnológica y el desarrollo profesional del colectivo. Para realizar las inscripciones deben acceder a esta web. Las plazas son limitadas.

También te puede interesar

Lo último

stats