El Colegio de Administradores de Fincas de Cádiz celebra en Jerez un curso de formación y perfeccionamiento

El Colegio de Administradores de Fincas de Cádiz y Ceuta celebrará durante el próximo mes de septiembre un acto formativo en Jerez. Será una nueva edición del Curso de Formación y Perfeccionamiento de la Profesión 'Paco Gil', que tiene como lema “Revoluciona tu despacho y tus comunidades de propietarios”. La cita está fijada para los días 26 y 27 de septiembre de 2025 en la Cámara de Comercio de Jerez.

La primera jornada del curso arrancará el 26 de septiembre y se ha planificado un bloque formativo centrado en la optimización de procesos con Microsoft 365 y Copilot, impartido por César Sánchez (CAF Madrid) y Rafael Vallecillos, especialistas en productividad y digitalización.

El sábado 27, por su parte, el día estará dedicado a la automatización de despachos, inteligencia artificial y transformación digital. Participarán ponentes como Alfonso G. Martínez (CEO de Martínez-Reina) y Javier Sirvent, divulgador tecnológico, además de la presentación de Grupo LAE – Pulso Energía.

El curso incluye también un programa social para cursillistas y acompañantes, con visitas guiadas, catas o cenas en enclaves tan emblemáticos de Jerez como el Alcázar o la Bodega Cayetano del Pino.

Para Carlos de Osma, Presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Cádiz y Ceuta, este curso “supone para los administradores de fincas, y sobre todo para nuestro colegio, un acontecimiento especial. Afortunadamente no solo exclusivamente participan colegiados de la provincia de Cádiz, sino que ya ha cogido peso en el calendario nacional y vienen administradores desde toda España”.

Con esta séptima edición, el Colegio reafirma su apuesta por la formación continua, la innovación tecnológica y el desarrollo profesional del colectivo. Para realizar las inscripciones deben acceder a esta web. Las plazas son limitadas.