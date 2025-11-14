El colegio Alfonso X celebra con actuaciones en directo el Día del Flamenco

El colegio Alfonso X ha celebrado el Día del Flamenco en Andalucía, que conmemora la declaración del arte jondo como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en 2010 por la UNESCO, con diferentes actuaciones en directo, actuaciones que los alumnos han preparado durante estos últimos días.

El acto ha contado con la presencia del delegado territorial de Educación, José Ángel Aparicio, además de una representación del Ayuntamiento conformada por la delegada de Educación, Nela García, y el delegado de Cultura, Francisco Zurita.

Una de la actuaciones realizadas en el CEIP Alfonso X.

Las actividades programadas se han centrado en dos actuaciones flamencas, una protagonizada por el coro del colegio, formado por menores de primero a sexto de Primaria, y otra en la que se ha podido disfrutar del arte de miembros de la familia conocida artística como ‘Los Cantarote’, que son padres y madres de alumnos y alumnas de este centro educativo. Además, han tomado parte en la misma artistas como La Fabi, El Zambullo o José Carlos Pozo.

En este ambiente festivo, la delegada municipal de Educación ha destacado “el esfuerzo y la ilusión con la que trabaja día a día este equipo directivo, los docentes y el Ampa, trasladando a los menores lo que es el flamenco, la esencia del flamenco”.

Al mismo tiempo, García ha confiado en que el jurado de la Candidatura a ‘Capital Europea de la Cultura’ tenga en cuenta todo lo que se hace en Jerez: “Tenemos que creérnoslo, esto es de verdad, somos una ciudad con todas las posibilidades del mundo para ser capital europea y la cultura es lo que transforma la sociedad, es lo que afianza valores positivos, el esfuerzo, la constancia, la tradición, el valor de nuestras raíces, la integración y la igualdad”.

José Ángel Aparicio y el director del centro, Alejandro Fernández.

Por su parte, Francisco Zurita ha remarcado que “estamos de celebración con la semana del flamenco, tan importante para Jerez, y estar en un colegio es señal de futuro”. “Nos hemos llevado una alegría enorme cuando hemos visto el talento que hay aquí concentrado y tenemos motivos para la esperanza porque con esta cantera el flamenco tiene mucho, mucho, mucho futuro”, ha asegurado el delegado de Cultura.

Uno de los principales objetivos del CEIP Alfonso X ‘El Sabio’ es que los escolares entiendan que el flamenco es una herencia, un legado que hay que proteger y conservar como una de las señas más significativa de nuestra identidad. Este planteamiento ha sido compartido por José Ángel Aparicio, quien ha apostado por el flamenco como herramienta educativa: “Estamos en un centro educativo donde se vive el flamenco con pasión, un arte que está metido en el currículo académico, es un arte que tiene mucho arraigo aquí en Jerez, la cuna del flamenco”. “Lo importante es pensar que el flamenco debe estar en todas las instituciones educativas. Es nuestro patrimonio y tenemos que preservarlo. Estos son los valores que tiene nuestra tierra y realmente son los que tenemos que inculcar a nuestros alumnos y alumnas”, ha manifestado el delegado territorial.

Alejandro Fernández, director del centro, ha agradecido el trabajo realizado "por toda la comunidad educativa", y en especial a la labor desarrollada "en los recreos por los maestros Inma y Carlos, que se han encargado de los ensayos". El colegio es uno de los centros de Jerez que mejor trabaja el flamenco en el aula y en este curso los jóvenes estudiantes se han acercado en el primer trimestre "a la zambomba jerezana y la bulería, en el segundo trimestre, a la rumba con diversos ritmos y compases y en el tercer trimestre trabajaremos la sevillana, dando por concluido el programa del curso en los días previos a la Feria de Jerez".